Під відкритим небом: в Одесі жінка народила двійню на пляжі

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Пологи почалися раптово

На популярному одеському пляжі "Отрада" молода жінка народила двійню під відкритим небом. Про це повідомляють "Факти".

Інцидент стався 30 липня неподалік від берега моря, на "Трасі здоров'я", яка з'єднує міські зони відпочинку пляжу "Отрада". Очевидці розповідають, що вагітна жінка прогулювалася по алеї і у неї раптово почалися пологи.

"Вона, ймовірно, була на пляжі, а після вирішила відпочити, подихати повітрям. Раптом у неї почалися перейми, ми викликали швидку допомогу, але поки та їхала, жінка вже стала народжувати", - розповіли свідки.

На допомогу породіллі прийшли працівники "Муніципальної варти", які чергували неподалік, і досвідчені жінки. Вони прийняли першого малюка, а медикам, які прибули на місце події, залишилося тільки перерізати пуповину. Другого малюка лікарі прийняли також на пляжі.

За попередньою інформацією, пологи пройшли успішно, і медики не виявили у новонароджених дітей ніяких патологій. Маму і двійнят госпіталізували в один з одеських пологових будинків.

Місцеві жителі жартують, що в Одесі з'явився новий пологовий будинок під відкритим небом, якому дали назву "Траса здоров'я".

До речі, ми нещодавно писали про те, що експерти назвали найгірше місце для пологів серед розвинених країн.

Було проведено дослідження, в ході якого вивчалися пологові відділення лікарень і збиралася інформація від сімей, які втратили близьких з-за родових або післяпологових травм.

Відео: РБК-Україна