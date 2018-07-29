Названо худшее место для родов среди развитых стран

Иллюстративное фото: Беременность (pixabay)

В этой стране самое большое количество женщин получает послеродовые травмы

Издание "USA Today" в течение четырех лет проводило исследование, по результатам которого США признали самым опасным местом для родов среди всех развитых стран. Особое участие в этом проекте приняла журналистка Элисон Янг.

В ходе исследования журналисты американского издания изучали родильные отделения больниц, общались с семьями, потерявших близких людей из-за родовых или послеродовых травм и, непосредственно, с женщинами, которые получили травмы от врачей во время родов.

Данные, которые удалось собрать, ужасают – более 50 тысяч матерей ежегодно страдают из-за того, что американские больницы не соблюдают банальные меры безопасности. Также, в результате исследований выявили, что каждый год во время родов погибает 700 женщин.

Журналистка Элисон Янг озвучила то, что сообщали ей врачи в ходе исследования: "Эксперты утверждают, что около 50 процентов смертей женщин от причин, связанных с родами, можно было предотвратить, если бы им предоставили лучшую медицинскую помощь, и это очень странно, учитывая то, что мы являемся одной из самых богатых стран мира, и мы тратим так много на медицинский уход. Мы не просто говорим о женщинах, которые умирают, мы говорим о 50 тысячах женщин США, страдающих от травм, которые изменяют их жизнь".

По её словам, существует две основные причины, которые приводят к травмам и смертельным исходам у рожениц – это кровотечения и гипертония.

Напомним, недавно в Польше произошел печальный инцидент, украинка родила ребенка на заводе и пыталась его убить. Кроме того, в Украине из-за халатности врачей женщина потеряла ребенка. А жительница Днепропетровской области родила рекордно тяжелого малыша.

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