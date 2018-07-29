Названо найгірше місце для пологів серед розвинених країн

Ілюстративне фото: Вагітність (pixabay)

У цій країні найбільша кількість жінок отримує післяпологові травми

Видання "USA Today" протягом чотирьох років проводив дослідження, за результатами якого США визнали найнебезпечнішим місцем для пологів серед всіх розвинених країн. Особливу участь у цьому проекті взяла журналістка Елісон Янг.

У ході дослідження журналісти американського видання вивчали пологові відділення лікарень, спілкувалися з сім'ями, які втратили близьких людей через родових або післяпологових травм і, безпосередньо, з жінками, які отримали травми від лікарів під час пологів.

Дані, які вдалося зібрати, жахають – понад 50 тисяч матерів щорічно страждають із-за того, що американські лікарні не дотримуються банальні заходи безпеки. Також, результаті досліджень виявили, що кожного року під час пологів помирає 700 жінок.

Журналістка Елісон Янг озвучила те, що повідомляли їй лікарі в ході дослідження: "Експерти стверджують, що близько 50 відсотків смертей жінок від причин, пов'язаних з пологами, можна було запобігти, якби їм надали кращу медичну допомогу, і це дуже дивно, враховуючи те, що ми є однією з найбагатших країн світу, і ми витрачаємо так багато на медичний догляд Ми не просто говоримо про жінок, які помирають, ми говоримо про 50 тисяч жінок США, які страждають від травм, які змінюють їх життя".

За її словами, існує дві основні причини, які призводять до травм і смертельних наслідків у породіль – це кровотечі і гіпертонія.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі стався сумний інцидент, українка народила дитину на заводі і намагалася його вбити. Крім того, в Україні через халатність лікарів жінка втратила дитину. А мешканка Дніпропетровської області народила рекордно важкого малюка.

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