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Отличная работа: яркое видео ликвидации боевика снайпером ВСУ поразило сеть


ВСУ ликвидировали очередного оккупанта на востоке страны

Военнослужащие Вооруженных сил Украины ликвидировали очередного боевика на Донецком направлении. Об этом сообщает Александр Гром на своей странице в социальной сети Facebook.

В сообщении сказано: "На Донецком направлении снайперы Объединенных сил организовали пополнение в "200 бригаде". С расстояния около 700 м пулеметчика оккупационных войск оформили калибром 338. Скажу вам, лупит далеко и не дает никаких шансов".

Кроме того, в сети опубликовали видео ликвидации пророссийского боевика.

Пользователей сети порадовала данная новость и вызвала восхищение:

  • Хорошая работа.
  • Молодец!

Напомним, что на Донбассе боевики усилили обстрелы, один украинский военный ранен. Отмечается, что противник дважды применил запрещенное минскими договоренностями вооружение - минометы калибра 82 мм и вооружения танка.

Мы писали, что ГПУ опубликовала новые доказательства военного присутствия РФ на Донбассе. Правоохранители обнаружили обломки российского артиллерийского 152-мм боеприпаса ЗОФ39 "Краснополь".

А также сообщали, что украинские воины уничтожили оккупантов. Потерь среди личного состава ОС нет. Однако в результате обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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