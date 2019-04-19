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Відмінна робота: яскраве відео ліквідації бойовика снайпером ВСУ вразило мережу


ВСУ ліквідували чергового окупанта на сході країни

Військовослужбовці Збройних сил України ліквідували чергового бойовика на Донецькому напрямку. Про це повідомляє Олександр Грім на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

У повідомленні сказано: "На Донецькому напрямку снайпери Об'єднаних сил організували поповнення в "200 бригаді". З відстані близько 700 м кулеметника окупаційних військ оформили калібром 338. Скажу вам, лупить далеко і не дає жодних шансів".

Крім того, в мережі опублікували відео ліквідації проросійського бойовика.

Користувачів мережі порадувала ця новина і викликала захоплення:

  • Хороша робота.
  • Молодець!

Нагадаємо, що на Донбасі бойовики посилили обстріл, один український військовий поранений. Відзначається, що супротивник двічі застосував заборонену мінськими домовленостями озброєння - міномети калібру 82 мм та озброєння танка.

Ми писали, що ГПУ оприлюднила нові докази військової присутності РФ на Донбасі. Правоохоронці знайшли уламки російського артилерійського 152-мм боєприпасу ЗОФ39 "Краснопіль". 

А також повідомляли, що українські воїни знищили окупантів. Втрат серед особового складу ОЗ немає. Проте в результаті обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

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