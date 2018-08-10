Отмена выступления Алексиевич в Одессе: организаторы объяснили, что произошло

Фото: Светлана Алексиевич (facebook com/Светлана Алексиевич)

Представители Зеленого театра рассказали, что делать с билетами

Организаторы Зеленого театра рассказали, почему вынуждены были отменить выступление Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Об этом они сообщили в своем официальном заявлении.

Организаторы рассказали, что незадолго до начала концерта, когда Нобелевский лауреат уже прибыла в Одессу, в Зеленый театр позвонил неизвестный и порекомендовал отменить выступление Светланы Алексиевич.

"В связи с общественным резонансом и домыслами, которые распространяют отдельные СМИ, Зелёный театр публикует детальную позицию по отмене встречи со Светланой Алексиевич, которая должна была состояться 8 августа в 20:00. Во вторник, 7 августа, Светлана прибыла в Одессу, в полной готовности увидеться и пообщаться с одесситами. 8 августа в Зелёный театр позвонил неизвестный и настоятельно рекомендовал отменить выступление, добавив, что Светлана Алексиевич внесена в базу "Миротворец", - сказано в заявление.

Представители Зеленого театра проверили информацию на сайте "Миротворец" и нашли там досье на Алексиевич.

"Мы проверили информацию и действительно обнаружили, что 8 августа на сайте "Миротворец" появилось досье на Светлану Алексиевич. Более того — новость о добавлении писательницы на этот сайт разлетелась по многим всеукраинским и иностранным СМИ. Информационное поле было заполнено громкими заголовками и скриншотами с досье", - отметили в Зеленом театре.

Они сообщили, что решение об отмене выступления принималось совместно со Светланой.

"Оценив все возможные риски Светлана Алексиевич и администрация Зеленого Театра приняли совместное решение отменить мероприятие в интересах безопасности всех гостей этого вечера. Вся цепочка событий — внесение Светланы в базу "Миротворца" в день выступления, распространение информации об этом по СМИ, анонимные звонки и быстрое удаление досье из базы — указывает на спланированную провокацию, и мы не знаем, как далеко могли зайти ее организаторы", - сказано в заявлении.

Организаторы рассказали, что сотрудники Зеленого театра сотрудничают со всеми правоохранительными органами.



"Зеленый театр сотрудничает с Национальной патрульной полицией, муниципальной охраной и частными охранными агентствами, и в том числе поэтому является настолько гостеприимным и безопасным общественным пространством. В этот раз, как и перед другими крупными мероприятиями, мы обратились в полицию заблаговременно с просьбой усилить охрану правопорядка во время выступления Нобелевского лауреата. После начала провокаций для нас приоритетным было обеспечение безопасности слушателей и писательницы. Безусловно, вопрос поиска авторов вчерашней провокации мы не оставляем без внимания и уже сотрудничаем с правоохранительными органами", - отметили представители театра и добавили, что билеты, купленные на концерт, можно вернуть, так как перенос события невозможен.

"С сегодняшнего дня начался процесс возврата средств всем, кто поддержал проект "Привези Нобелевского лауреата в Одессу". Есть сложившаяся практика отмены мероприятий, а механизм возврата средств понятен и детально описан на сайте "Мой город". Встреча со Светланой Алексиевич планировалась на протяжении нескольких лет. Из-за загруженного графика Нобелевского лауреата перенос события не является возможным. P. S. Это официальное заявление Зелёного театра и дополнительных комментариев не будет. Спасибо за понимание", - сообщили представители Зеленого театра.

Напомним, ранее мы писали о том, что выступление Нобелевского лауреата Светланы Алексиевич в Одессе отменен из-за угроз.

Также мы сообщали о том, что Светлана Алексиевич подписала письмо об освобождении Олега Сенцова.

Видео: РБК-Украина