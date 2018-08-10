Скасування виступу Алексієвич в Одесі: організатори пояснили, що сталося

Фото: Світлана Алексієвич (facebook com/Світлана Алексієвич)

Представники Зеленого театру розповіли, що робити з квитками

Організатори Зеленого театру розповіли, чому змушені були відмінити виступ Нобелівського лауреата Світлани Алексієвич. Про це вони повідомили у своїй офіційній заяві.

Організатори розповіли, що незадовго до початку концерту, коли Нобелівський лауреат вже прибула в Одесу, у Зелений театр зателефонував невідомий і порекомендував скасувати виступ Світлани Алексієвич.

"У зв'язку з суспільним резонансом і домислами, які розповсюджують окремі ЗМІ, Зелений театр публікує детальну позицію щодо скасування зустрічі зі Світланою Алексієвич, яка повинна була відбутися 8 серпня о 20:00. У вівторок, 7 серпня, Світлана прибула в Одесу, у повній готовності побачитися і поспілкуватися з одеситами. 8 серпня в Зелений театр зателефонував невідомий і настійно рекомендував скасувати виступ, додавши, що Світлана Алексієвич внесена в базу "Миротворець", - сказано в заяві.

Представники Зеленого театру перевірили інформацію на сайті "Миротворець" і знайшли там досьє на Алексієвич.

"Ми перевірили інформацію і справді виявили, що 8 серпня на сайті "Миротворець" з'явилося досьє на Світлану Алексієвич. Більше того — новина про додавання письменниці на цей сайт розлетілася по багатьох всеукраїнських та закордонних ЗМІ. Інформаційне поле було заповнене гучними заголовками і скріншотами з досьє", - зазначили в Зеленому театрі.

Вони повідомили, що рішення про скасування виступу приймалося спільно зі Світланою.

"Оцінивши всі можливі ризики Світлана Алексієвич і адміністрація Зеленого Театру прийняли спільне рішення скасувати захід в інтересах безпеки всіх гостей цього вечора. Весь ланцюжок подій — внесення Світлани в базу "Миротворця" в день виступу, поширення інформації про це зі ЗМІ, анонімні дзвінки і швидке видалення досьє з бази — вказує на сплановану провокацію, і ми не знаємо, як далеко могли зайти її організатори", - сказано в заяві.

Організатори розповіли, що співробітники Зеленого театру співпрацюють зі всіма правоохоронними органами.



"Зелений театр співпрацює з Національною патрульною поліцією, муніципальною охороною та приватними охоронними агентствами, і в тому числі тому є настільки гостинним і безпечним громадським простором. Цього разу, як і перед іншими великими заходами, ми звернулися в поліцію завчасно з проханням посилити охорону правопорядку під час виступу Нобелівського лауреата. Після початку провокацій для нас пріоритетним було забезпечення безпеки слухачів і письменниці. Безумовно, питання пошуку авторів вчорашньої провокації ми не залишаємо без уваги і вже співпрацюємо з правоохоронними органами", - зазначили представники театру і додали, що квитки, куплені на концерт, можна повернути, так як перенесення події неможливе.

"З сьогоднішнього дня почався процес повернення коштів всім, хто підтримав проект "Привези Нобелівського лауреата в Одесу". Є усталена практика скасування заходів, а механізм повернення коштів зрозумілий і детально описаний на сайті "Моє місто". Зустріч зі Світланою Алексієвич планувалася на протязі декількох років. З-за завантаженого графіка Нобелівського лауреата перенесення події є неможливе. P. S. Це офіційна заява Зеленого театру і додаткових коментарів не буде. Дякую за розуміння", - повідомили представники Зеленого театру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що виступ Нобелівського лауреата Світлани Алексієвич в Одесі скасований через загрози.

Також ми повідомляли про те, що Світлана Алексієвич підписала лист про звільнення Олега Сенцова.

Відео: РБК-Україна