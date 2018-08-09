Поступали угрозы: в Одессе отменили выступление нобелевского лауреата Светланы Алексиевич

Фото: Світлана Алексиевич (facebook.com/Svetlana Alexievich)

Светлану Алексиевич внесли в базу "Миротворца", а потом удалили

В Одессе, организаторы совместно с нобелевским лауреатом Светланой Алексиевич приняли решение отменить ее выступление из-за угроз. Видео с обращением Светланы Алексиевич опубликовали на странице "Зеленого Театра" в Facebook.

Известно, что за четыре часа до выступления Светлана Алексиевич была внесена в базу данных "Миротворец" за "пропаганду, нацеленную на разжигание межнациональной розни, и манипулирование общественно значимой информацией". Имеется ввиду выступление Алексиевич в Бруклине в 2016 году. Около шести часов вечера нобелевского лауреата удалили из списка "Миротворца".

Однако, Светлана Алексиевич призналась, что не хочет рисковать своей безопасностью и безопасностью своих гостей.

"Я узнала, что поступают угрозы устроителям сегодняшней нашей встречи и мне лично, обвиняя меня в надуманных обидах, нанесенных украинцам. Это никак не может быть, поскольку моя мать украинка, и родилась я в Украине, и всегда я чувствовала в себе украинскую кровь. Но ради нашей общей безопасности сегодняшней встречи не будет. Мы ее отменим", - сказала Алексиевич.

Известно, что Светлана Алексиевич родилась в Ивано-Франковске, а потом со всей семьей переехала в Беларусь.

Подтвердили отмену выступления и организаторы из "Зеленого Театра".

"Нобелевский лауреат дала понять, что выступление в такой атмосфере будет для нее некомфортным. Для команды Зеленого Театра также неприемлемо подвергать аудиторию и спикера любого рода рискам. Диалоги со Светланой Алексиевич отменяются, мы приносим извинения за причиненные неудобства", - добавили организаторы.

Напомним, нобелевский лауреат прямо объяснила россиянам, кто оккупировал часть Украины.

А также мы писали о том, что Светлана Алексиевич подписала открытое письмо в поддержку освобождения Олега Сенцова.

Видео: РБК-Украина