Надходили погрози: в Одесі скасували виступ нобелівського лауреата Світлани Алексієвич

Фото: Світлана Алексієвич (facebook.com/Svetlana Alexievich)

Світлану Алексієвич внесли в базу "Миротворця", а потім видалили

В Одесі, організатори спільно з нобелівським лауреатом Світланою Алексієвич прийняли рішення скасувати її виступ через загрози. Відео зі зверненням Світлани Алексієвич опублікували на сторінці "Зеленого Театру" в Facebook.

Відомо, що за чотири години до виступу Світлана Алексієвич була внесена в базу даних "Миротворець" за "пропаганду, націлену на розпалювання міжнаціональної ворожнечі, і маніпулювання суспільно значущою інформацією". Мається на увазі виступ Алексієвич у Брукліні в 2016 році. Близько шести годин вечора нобелівського лауреата видалили зі списку "Миротворця".

Однак, Світлана Алексієвич зізналася, що не хоче ризикувати своєю безпекою і безпекою своїх гостей.

"Я дізналася, що надходять погрози організаторам сьогоднішньої нашої зустрічі і мені особисто, звинувачуючи мене в надуманих образах, завданих українцям. Цього ніяк не може бути, оскільки моя мати українка, і народилася я в Україні, і я завжди відчувала в собі українську кров. Але заради нашої загальної безпеки сьогоднішньої зустрічі не буде. Ми її скасуємо", - сказала Олексійович.

Відомо, що Світлана Алексієвич народилася в Івано-Франківську, а потім з усією родиною переїхала в Білорусь.

Підтвердили скасування виступу і організатори з "Зеленого Театру".

"Нобелівський лауреат дала зрозуміти, що виступ в такій атмосфері буде для неї некомфортним. Для команди Зеленого Театру також неприйнятно піддавати аудиторію і спікера будь-якого роду ризиків. Діалоги зі Світланою Алексієвич скасовуються, ми приносимо вибачення за завдані незручності", - додали організатори.

Нагадаємо, нобелівський лауреат прямо пояснила росіянам, хто окупував частину України.

А також ми писали про те, що Світлана Алексієвич підписала відкритий лист на підтримку звільнення Олега Сенцова.

Відео: РБК-Україна