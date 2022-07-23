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Как и чем отмыть следы от насекомых с автомобиля: простые и эффективные способы

Как легко убрать следы от насекомых на автомобиле (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Во время поездок по междугородним трассам жуки и бабочки разбиваются о передние части авто, засоряют радиатор и налипают на бампере, капоте и лобовом стекле.

Как и чем отмыть следы от насекомых - читайте ниже.

Лето - время насекомых, которые досаждают не только людям, но и технике. Стоит проехать пару десятков километров по трассе, как лобовое стекло, бампер и решетка радиатора покрываются толстым слоем насекомых.

Сколько бы вы ни пытались отмыть "Керхером", без специальных средств этого сделать не получится. Надо флакончик автохимии или чудодейственный состав народного средства.

У многих хозяек есть меламиновая губка, которая сделана из меламина, органического вещества с очень бережным абразивным эффектом. Губка легко уберет насекомых в любом количестве. Такую губку нужно сначала попробовать на незаметном месте, а после, пройти все покрытые мухами поверхности.

Принцип работы прост: помыв машину, не приступаем к обтираниям, а осматриваем бампер, крылья, решетки, стойки и другие элементы интересующих нас. Аккуратными и легкими круговыми движениями, обязательно "по воде" начинаем убирать пятно за пятном, сколько бы их не было. Помните, у вас в руках абразивный состав, который запросто может оставить царапины, если давить и жать.

Меламиновая губка продается в любом хозяйственном магазине и стоит копейки.

Также для решения этой проблемы можно воспользоваться специальным средством, однако это дорогое удовольствие. А эффект длится лишь до следующих поездок. Затем нужно покупать очередной флакончик с дорогой жидкостью.

Можно покрывать поверхность транспортного средства перед дальними поездками горячим воском. После этого машине не будут страшны насекомые, мелкие камешки и царапины ветками. После обработки автомобиля воском, он будет блестеть как новый. Пятна, образовавшиеся от насекомых, без проблем убираются с помощью мокрой тряпки.

Раньше мы называли признаки, свидетельствующие, что автомобиль скоро сломается.

Также мы писали, как отремонтировать кузов авто благодаря двум вещам, что есть дома у каждого.

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