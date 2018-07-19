"Отобрал у дочки деньги": в Киеве разыскивают опасного грабителя (фото)

Его видели на Оболони
В Киеве разыскивают грабителя, который орудует в киевских районах. Его фото были опубликованы в группе "Киев Оперативный" в Facebook, которая поделилась публикацией одного из пользователей сети Николая Усика.
"Помогите опознать эту мразь. Буду благодарен за любую информацию. "Творит" в Киеве на Оболони... на Героев Днепра. Отобрал у дочки деньги... Полиция тоже ищет... В его интересах попасть именно к ним... Прошу максимальный репост", - написал мужчина в посте.
Также он выложил фотографии, на которых нечетко, но можно распознать самого грабителя.
Фото: грабитель в Киеве (facebook.com/Николай Усик)
Позже пользователь опубликовал еще один, более качественный снимок, этого человека.
"Новое фото ублюдка! Спасибо всем неравнодушным! Поймаем!" – подписал публикацию Николай.
Фото: грабитель в Киеве (facebook.com/Николай Усик)
Напомним, в Киеве разыскивают девушку, которая промышляет воровством мобильных телефонов. Она работает по всему Киеву (больше в центральной части города), специализируется на кражах мобильных телефонов. Уже есть около 20 доказанных краж.
Рекомендуем к просмотру:
Видео: Виртуозные маневры уходов от ДТП