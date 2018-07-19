"Відібрав у дочки гроші": у Києві розшукують небезпечного грабіжника (фото)

Фото: Злодій в маршрутці (facebook.com-vsmolenske)

Його бачили на Оболоні

У Києві розшукують грабіжника, який орудує в київських районах. Його фото були опубліковані в групі "Київ Оперативний" у Facebook, яка поділилася публікацією одного з користувачів мережі Миколи Усика.

"Допоможіть впізнати цю мразь. Буду вдячний за будь-яку інформацію. "Творить" у Києві на Оболоні на Героїв Дніпра. Відібрав у дочки гроші... Поліція теж шукає... В його інтересах потрапити саме до них... Прошу максимальний репост", - написав чоловік у пості.

Також він виклав фотографії, на яких нечітко, але можна розпізнати самого грабіжника.

Фото: грабіжник у Києві (facebook.com/Николай Усик)

Пізніше користувач опублікував ще один, більш якісний знімок, цієї людини.

"Нове фото ублюдка! Дякую всім небайдужим! Зловимо!" – підписав публікацію Микола.

Фото: грабіжник у Києві (facebook.com/Николай Усик)

Нагадаємо, у Києві розшукують дівчину, яка промишляє крадіжками мобільних телефонів. Вона працює по всьому Києву (більше в центральній частині міста), спеціалізується на крадіжках мобільних телефонів. Вже є близько 20 доведених крадіжок.

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