"Работает по всему городу": в Киеве разыскивают опасную воровку-карманницу (фото)

Фото: Вор в маршрутке (facebook.com-vsmolenske)

Карманница специализируется на воровстве мобильных телефонов

В Киеве разыскивают девушку, которая промышляет воровством мобильных телефонов. Об этом говорится на странице "Киев оперативный" в Twitter.

"Карманная воровка, работает по всему Киеву (больше в центральной части города), специализируется на кражах мобильных телефонов. Уже есть около 20 доказанных краж. Кто знает ее данные или где она живёт просьба сообщить в нам в личные сообщения", - говорится в сообщении.

Также журналисты уточнили, что в случае предоставления информации о воровке, источнику будет гарантирована анонимность.

Фото: в Киеве разыскивают опасную воровку (twitter.com/kyivoperativ)

Кстати, в социальной сети Facebook в сообществе "Киев Оперативный" житель столицы опубликовал курьезную историю задержания киевской воровки, которая проникла к нему в квартиру. Женщина представилась сотрудником спецслужб и попросила документы у жильца квартиры, после чего пыталась сбежать.

Также он добавил, что женщина скорее всего попала в квартиру после того, как его супруга потеряла ключи.

"Как оказалось, моя жена 2,5 месяца назад потеряла ключи. Я повел себя немного халатно и не поменял замок. Кстати, как она скидывала мои ключи, видели дети и показали потом полиции. Ключи изъяли как улику... Завтра новый замок, соседским детям мороженое, а любителям чужого... В общем - суд решит...", — подытожил житель квартиры.

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