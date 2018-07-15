"Працює по всьому місту": у Києві розшукують небезпечну кишенькову злодійку (фото)

Фото: Злодій в маршрутці (facebook.com-vsmolenske)

Злодійка спеціалізується на крадіжці мобільних телефонів

У Києві розшукують дівчину, яка промишляє крадіжками мобільних телефонів. Про це йдеться на сторінці "Київ оперативний" Twitter.

"Кишенькова злодійка, працює по всьому Києву (більше в центральній частині міста), спеціалізується на крадіжках мобільних телефонів. Вже є близько 20 доведених крадіжок. Хто знає її дані або де вона живе прохання повідомити нам в особисті повідомлення", - йдеться в повідомленні.

Також журналісти уточнили, що в разі надання інформації про злодійку, джерелу буде гарантовано анонімність.

Фото: у Києві розшукують небезпечну злодійку (twitter.com/kyivoperativ)

До речі, в соціальній мережі Facebook в співтоваристві "Київ Оперативний" житель столиці опублікував курйозну історію затримання київської злодійки, яка проникла до нього в квартиру. Жінка представилася співробітником спецслужб і попросила документи у мешканця квартири, після чого намагалася втекти.

Також він додав, що жінка швидше за все потрапила в квартиру після того, як його дружина втратила ключі.

"Як виявилося, моя дружина 2,5 місяці тому загубила ключі. Я повів себе трохи недбало і не поміняв замок. До речі, як вона скидала мої ключі, бачили діти і показали потім поліції. Ключі вилучили як доказ... Завтра новий замок, сусідським дітям морозиво, а любителям чужого... в цілому- суд вирішить...", — підсумував мешканець квартири.

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