Отобрали авто и разобрали до винтика: в Харькове будут судить "копов"

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Полицейские решили подзаработать

В Харькове полицейский решил "подзаработать", разобрав машину соседа на запчасти, когда узнал, что у него авто "двойник": марка машины, цвет и номерные знаки совпадали с другим автомобилем, владелец которого проживает в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В сообщении указано, что полицейский с двумя коллегами решили выследить соседа, чтобы отобрать его авто и разобрать на запчасти. Для этого патрульные на служебном автомобиле остановили его Hyundai в малолюдном месте и сообщили водителю, что машина находится в розыске, а потому ее должны изъять и поместить на штрафплощадку.

Мужчину запугивали тем, что он может остаться без автомобиля, однако в качестве альтернативы предложили "отсупные" в виде 1 тысячи долларов. Так как у пострадавшего не оказалось с собой нужной суммы, полицейские придумали такую ​​схему: он отдаст им авто вместе с ключами и документами и о месте нахождения транспортного средства узнает только после того, как передаст средства.

Водитель согласился на условия патрульных, отдав правоохранителям аванс в 6,5 тысяч гривен. Остальную часть суммы он должен был передать позже. В течение недели полицейские не выходили на связь с потерпевшим, а затем после длительных переговоров все же сообщили ему, где находится Hyundai.

Когда водитель приехал за машиной в гаражный кооператив, он нашел ее полностью разукомплектованной. Полицейские сняли с автомобиля все - от аккумулятора до спинки сидений и фар. Ущерб составил более 400 тысяч гривен.

В настоящее время все фигуранты уголовного производства по требованию прокуратуры отстранены от занимаемых должностей, также правонарушителям избрали меры пресечения.

Напомним, что во Львове водитель пытался съесть документы и покусал патрульного. Как отмечается, водителя автомобиля BMW 320 остановили за нарушение правил дорожного движения - не там развернулся. Правонарушитель рассказал патрульным, что спешит на крестины дочери. При вводе электронного постановления выяснилось, что на него оформляли протокол за управление в нетрезвом состоянии.

Ранее сообщалось, что в самом центре Киева, неподалеку от станции метро "Крещатик" пьяный человек сначала устроил драку, а затем покусал своих товарищей.

Добавим, что не так давно в РФ произошел невероятный инцидент - в центральном районе Астрахани женщины, вышедшие на прогулку с ребенком, покусали молодую пару, которая выгуливала собаку.

Видео: РБК-Украина