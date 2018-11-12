В Киеве мужчина разгуливал по улицам с пистолетом и пакетом наркотиков

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При осмотре полицейские обнаружили у него удостоверение сотрудника Госохраны

В Киеве сотрудники правоохранительных органов задержали странного мужчину, который разгуливал по улицам с пистолетом и пакетом наркотических веществ. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел поздно вечером в воскресенье 11 ноября, около 22 часов по улице Сосницкой в Днепровском районе столицы. Прохожие заметили странного мужчину, который вел себя неадекватно. Он шел по улице, а в руках держал предмет, похожий на пистолет. Очевидцы сообщили, что на поясе у мужчины висела кобура.

Прохожие смогли остановить мужчину и вызвали патрульную полицию. На место происшествия прибыли полицейские, которые обыскали подозрительного мужчину и нашли при нем удостоверение Управления государственной охраны Украины.

Пистолет, который был у мужчины в руках, не был пронумерован, и он был переделан из боевого в травматический. Обойму к пистолету, к счастью, мужчина оставил дома.

Скриншот фото (informator.ua)

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов обнаружили у мужчины сверток с зеленой травой. После вопросов следственно-оперативной группы, мужчина признался, что это каннабис.

Что мужчина делал в Днепровском районе с оружием, наркотическими веществами и удостоверением, на данный момент выясняют полицейские.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Киеве из-за отказа продать алкоголь покупатели напали на охранников.

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Видео: РБК-Украина