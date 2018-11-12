У Києві чоловік розгулював по вулицях з пістолетом і пакетом наркотиків

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При огляді поліцейські виявили у нього посвідчення співробітника Держохорони

У Києві співробітники правоохоронних органів затримали дивного чоловіка, який розгулював по вулицях з пістолетом і пакетом наркотичних речовин. Про це повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався пізно увечері в неділю, 11 листопада, близько 22 години по вулиці Сосницькій в Дніпровському районі столиці. Перехожі помітили дивного чоловіка, який поводився неадекватно. Він йшов по вулиці, а в руках тримав предмет, схожий на пістолет. Очевидці повідомили, що на поясі у чоловіка висіла кобура.

Перехожі змогли зупинити чоловіка і викликали патрульну поліцію. На місце події прибули поліцейські, які підозрілого чоловіка обшукали і знайшли при ньому посвідчення Управління державної охорони України.

Пістолет, який був у чоловіка в руках, не був пронумерований, і він був перероблений з бойового у травматичний. Обойму до пістолета, на щастя, чоловік залишив удома.

Скріншот фото (informator.ua)

Крім того, співробітники правоохоронних органів виявили у чоловіка згорток із зеленою травою. Після запитань слідчо-оперативної групи, чоловік зізнався, що це канабіс.

Що чоловік робив в Дніпровському районі із зброєю, наркотичними речовинами і посвідченням, наразі поліцейські з'ясовують.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві через відмову продати алкоголь покупці напали на охоронців.

А також повідомляли про те, що у Києві п'яна жінка-водій вилетіла на тротуар.

Відео: РБК-Україна