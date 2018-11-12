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В Киеве пьяная женщина-водитель вылетела на тротуар

STYLERПроисшествия    12.11.2018 - 10:51
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Содержание алкоголя в крови женщины превышало норму в 9 раз

В Киеве 11 ноября около 23:00 произошло ДТП с участием женщины-водителя, которая находилась в нетрезвом состоянии.

По рассказу очевидцев, на тротуаре был обнаружен разбитый автомобиль Volvo 350, за рулем которого находилась женщина с признаками алкогольного опьянения, сообщает "Информатор".

Инцидент был зафиксирован на перекрестке улиц Николая Василенко и Машиностроительной.

 

ДТП в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Как сообщается, автомобиль вылетел с проезжей части и снес оградительные столбики. На место был вызван полицейский патруль.

Есть сведения о том, что авто совершало поворот с переулка Радищева на улицу Николая Василенко. Причина, по которой машина вылетела на тротуар, устанавливается. По счастливой случайности никто не пострадал.

По словам очевидцев, в машине вместе с женщиной-водителем находился ее супруг. Свидетели рассказали, что женщина вела себя неадекватно и оказывала активное сопротивление сотрудникам полиции. Также сообщается, что женщина сделала попытку скрыться с места ДТП до приезда патруля, однако ей помешали оградительные столбики.

Примечательно, что документов, разрешающих женщине заниматься вождением авто, при ней не оказалось, как и других документов, удостоверяющих ее личность. Чтобы установить ее данные на место привезли паспорт водителя.

После прохождения теста на алкогольное опьянение прибор показал 1,85 промилле, что превышает норму в более чем 9 раз. Патрульные сообщили, что супруг женщины также был нетрезв.

Ранее, 11 ноября произошло еще одно ДТП. Автомобиль на большой скорости въехал в остановку общественного транспорта, после чего машина въехала в подземный переход.

Кроме того сообщалось, что в субботу, 10 ноября, в Киеве прямо посреди дороги случился автомобильный пожар. Возгорание транспортного средства произошло на проспекте Победы возле станции метро "Шулявская", в направлении Житомира. Инцидент был снят очевидцем на камеру. 

Видео: РБК-Украина  

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