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У Києві п'яна жінка-водій вилетіла на тротуар

STYLERПодії    12.11.2018 - 10:51
Колаж РБК-Україна
Колаж РБК-Україна

Вміст алкоголю в крові жінки перевищував норму в 9 разів

У Києві 11 листопада близько 23:00 сталася ДТП з участю жінки-водія, яка перебувала у нетверезому стані.

За розповіддю очевидців, на тротуарі був виявлений розбитий автомобіль Volvo 350, за кермом якого перебувала жінка з ознаками алкогольного сп'яніння, повідомляє "Інформатор".

Інцидент був зафіксований на перехресті вулиць Миколи Василенка та Машинобудівної.

 

ДТП в Києві (фото: kiev.informator.ua)

Як повідомляється, автомобіль вилетів з проїжджої частини, зніс огороджувальні стовпчики. На місце був викликаний поліцейський патруль.

Є відомості про те, що авто здійснювало поворот з провулка Радищева на вулицю Миколи Василенка. Причина, по якій машина вилетіла на тротуар, встановлюється. Нащастя, ніхто не постраждав.

За словами очевидців, в машині разом з жінкою-водієм знаходився її чоловік. Свідки розповіли, що жінка вела себе неадекватно і чинила активний опір співробітникам поліції. Також повідомляється, що жінка зробила спробу втекти з місця ДТП до приїзду патруля, однак їй завадили огороджувальні стовпчики.

Примітно, що документів, що дозволяють жінці займатися водінням авто, при ній не виявилося, як і інших документів, що засвідчують її особистість. Щоб встановити її дані на місце привезли паспорт водія.

Після проходження тесту на алкогольне сп'яніння прилад показав 1,85 проміле, що перевищує норму в більш ніж 9 разів. Патрульні повідомили, що чоловік жінки також був нетверезий.

Раніше, 11 листопада сталася ще одна ДТП. Автомобіль на великій швидкості в'їхав у зупинку громадського транспорту, після чого машина в'їхала в підземний перехід.

Крім того, повідомлялося, що в суботу, 10 листопада, в Києві прямо посеред дороги стався автомобільний пожежа. Загоряння транспортного засобу сталося на проспекті Перемоги біля станції метро "Шулявська", в напрямку Житомира. Інцидент був знятий очевидцем на камеру.

Відео: РБК-Україна

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