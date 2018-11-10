В Киеве посреди дороги вспыхнул автомобиль

Иллюстративное фото (undicz.dsns.gov.ua)

Возгорание произошло 10 ноября в 9 утра

В субботу, десятого ноября в девять часов утра в Киеве прямо посреди дороги случился автомобильный пожар. Возгорание транспортного средства произошло на проспекте Победы возле станции метро Шулявская, в направлении Житомира. Инцидент был снят очевидцем на камеру. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook в паблике "ДТП Киев".

Скриншот видео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментарии к видео сообщается, что в правом ряду загорелся моторный отсек автомобиля. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание.

За кадрами видео слышен голос девушки, которая его снимала. По ее словам, машину тушили примерно десять минут.

Скриншот видео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших не было.

Автомобильный #пожар в Киеве на проспекте #победы у метро #Шулявская, в направлении Житомира: в правом ряду загорелся моторный отсек автомобиля. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание Для добавления в чаты вайбер ДТП.КИЕВ отправьте сообщение с текстом чат на 093771333 #Дтп #Киев #ДТПкиев #dtpkiev #фото #авария Запишите номер ДТП.Киев, 0937713333, Вайбер/Телеграм Опубліковано dtp.kiev.ua П'ятниця, 9 листопад 2018 р.

Видео: автомобиль загорелся в Киеве посреди дороги (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в Ровно неизвестные сожгли дорогой автомобиль депутата горсовета Святослава Стельмащука.

Напомним, мы также писали о том, что в Киеве мужчина сжег чужой Ford из-за неразделенной любви, а потом пытался сбежать на такси.

До этого в Киеве из окна на авто выбросили часть телевизора. В серебристой машине разбито лобовое стекло и поврежден капот. Иномарка была припаркована под одним из многоэтажных домов в Деснянском районе столицы.

Видео: (video.rbc.ua)