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В Киеве посреди дороги вспыхнул автомобиль

STYLERПроисшествия    10.11.2018 - 19:30
Иллюстративное фото (undicz.dsns.gov.ua)
Иллюстративное фото (undicz.dsns.gov.ua)

Возгорание произошло 10 ноября в 9 утра

В субботу, десятого ноября в девять часов утра в Киеве прямо посреди дороги случился автомобильный пожар. Возгорание транспортного средства произошло на проспекте Победы возле станции метро Шулявская, в направлении Житомира. Инцидент был снят очевидцем на камеру. Соответствующее видео было опубликовано на Facebook в паблике "ДТП Киев".

В Киеве посреди дороги вспыхнул автомобиль

Скриншот видео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В комментарии к видео сообщается, что в правом ряду загорелся моторный отсек автомобиля. На место прибыли спасатели, которые ликвидировали возгорание.

За кадрами видео слышен голос девушки, которая его снимала. По ее словам, машину тушили примерно десять минут.

В Киеве посреди дороги вспыхнул автомобиль

Скриншот видео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

По предварительным данным, в результате происшествия пострадавших не было.

 

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Опубліковано dtp.kiev.ua П'ятниця, 9 листопад 2018 р.

Видео: автомобиль загорелся в Киеве посреди дороги (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Ранее сообщалось, что в Ровно неизвестные сожгли дорогой автомобиль депутата горсовета Святослава Стельмащука.

Напомним, мы также писали о том, что  в Киеве мужчина сжег чужой Ford из-за неразделенной любви, а потом пытался сбежать на такси.

До этого в Киеве из окна на авто выбросили часть телевизора. В серебристой машине разбито лобовое стекло и поврежден капот. Иномарка была припаркована под одним из многоэтажных домов в Деснянском районе столицы.

Видео(video.rbc.ua)

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