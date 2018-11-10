У Києві посеред дороги спалахнув автомобiль

Ілюстративне фото (undicz.dsns.gov.ua)

Займання сталося 10 листопада о 9 ранку

У суботу, десятого листопада о дев'ятій годині ранку в Києві прямо посеред дороги сталася автомобільна пожежа. Загоряння транспортного засобу сталося на проспекті Перемоги біля станції метро Шулявська, в напрямку Житомира. Інцидент був знятий очевидцем на камеру. Відповідне відео було опубліковано на Facebook в паблицi "ДТП Київ".

Скріншот відео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

У коментарі до відео повідомляється, що в правому ряду загорівся моторний відсік автомобіля. На місце прибули рятувальники, які ліквідували загоряння.

За кадрами відео чути голос дівчини, яка знімала його. За її словами, машину гасили приблизно десять хвилин.

Скріншот відео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

За попередніми даними, в результаті інциденту постраждалих не було.

Автомобільний #пожежа в Києві на проспекті #перемоги біля метро #Шулявська, в напрямку Житомира: у правому ряду загорівся моторний відсік автомобіля. На місце прибули рятувальники, які ліквідували загоряння Для додавання в чати вайбер ДТП.КИЇВ надішліть повідомлення з текстом чат на 093771333 #Дтп #Київ #ДТПкиев #dtpkiev #фото #аварія Запишіть номер ДТП.Київ, 0937713333, Вайбер/Телеграм Опубліковано dtp.kiev.ua П'пятниця, 9 листопад 2018 р.

Відео: автомобіль у Києві загорівся посеред дороги (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що у Рівному невідомі спалили дорогий автомобіль депутата міськради Святослава Стельмащука.

Нагадаємо, ми також писали про те, що в Київі чоловік спалив чужий Ford через нерозділене кохання, а потім намагався втекти на таксі.

До цього у Києві з вікна на авто викинули частину телевізора. У сріблястій машині розбите лобове скло та пошкоджено капот. Іномарка була припаркована під одним з багатоповерхових будинків у Деснянському районі столиці.

Відео: (video.rbc.ua)