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У Києві посеред дороги спалахнув автомобiль

STYLERПодії    10.11.2018 - 19:30
Ілюстративне фото (undicz.dsns.gov.ua)
Ілюстративне фото (undicz.dsns.gov.ua)

Займання сталося 10 листопада о 9 ранку

У суботу, десятого листопада о дев'ятій годині ранку в Києві прямо посеред дороги сталася автомобільна пожежа. Загоряння транспортного засобу сталося на проспекті Перемоги біля станції метро Шулявська, в напрямку Житомира. Інцидент був знятий очевидцем на камеру. Відповідне відео було опубліковано на Facebook в паблицi "ДТП Київ".

У Києві посеред дороги спалахнув автомобiль

Скріншот відео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

У коментарі до відео повідомляється, що в правому ряду загорівся моторний відсік автомобіля. На місце прибули рятувальники, які ліквідували загоряння.

За кадрами відео чути голос дівчини, яка знімала його. За її словами, машину гасили приблизно десять хвилин.

У Києві посеред дороги спалахнув автомобiль

Скріншот відео (facebook.com/dtp.kiev.ua)

За попередніми даними, в результаті інциденту постраждалих не було.

 

Автомобільний #пожежа в Києві на проспекті #перемоги біля метро #Шулявська, в напрямку Житомира: у правому ряду загорівся моторний відсік автомобіля. На місце прибули рятувальники, які ліквідували загоряння Для додавання в чати вайбер ДТП.КИЇВ надішліть повідомлення з текстом чат на 093771333 #Дтп #Київ #ДТПкиев #dtpkiev #фото #аварія Запишіть номер ДТП.Київ, 0937713333, Вайбер/Телеграм

Опубліковано dtp.kiev.ua П'пятниця, 9 листопад 2018 р.

Відео: автомобіль у Києві загорівся посеред дороги (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Раніше повідомлялося, що у Рівному невідомі спалили дорогий автомобіль депутата міськради Святослава Стельмащука.

Нагадаємо, ми також писали про те, що в Київі чоловік спалив чужий Ford через нерозділене кохання, а потім намагався втекти на таксі.

До цього у Києві з вікна на авто викинули частину телевізора. У сріблястій машині розбите лобове скло та пошкоджено капот. Іномарка була припаркована під одним з багатоповерхових будинків у Деснянському районі столиці.

Відео: (video.rbc.ua)

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