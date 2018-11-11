Встретил возле лифта: в Киеве мужчина ограбил 13-летнюю школьницу

Фото с места преступления (kyiv.npu.gov.ua)

Злоумышленник выбросил украденный телефон, когда сбегал с места преступления

В воскресенье, 11 ноября в Киеве на территории Деснянского района по улице Будищанской сотрудники полиции задержали мужчину, который, по их подозрениям, совершил ограбление 13-летней местной жительницы. Об этом сообщает сайт полиции Киева.

По словам девочки-подростка, она шла домой из школы, и когда она выходила из лифта, то в подъезде ее подстерег грабитель и выхватил мобильный телефон из ее рук.

На сайте полиции отметили, на место инцидента незамедлительно была отправлена следственно-оперативная группа с представителем сектора ювенальной превенции. Правоохранители установили, что злоумышленник, убегая, выбросил украденный телефон.

В то же время, родственница пострадавшей школьницы опознала в преступнике своего соседа. Мужчину быстро разыскали и доставили в полицейский участок, где и была установлена его личность. Злоумышленником оказался 31-летний местный житель, который ранее уже был судим за идентичные преступления.

Сейчас правонарушителю грозит тюремный срок до шести лет.

Напомним, во Львове полицейские обнаружили грабителя на дереве.

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Видео: РБК-Украина