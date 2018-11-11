Зустрів біля ліфта: у Києві чоловік обікрав 13-річну школярку

Фото з місця злочину (kyiv.npu.gov.ua)

Зловмисник викинув вкрадений телефон, коли тікав з місця злочину

У неділю, 11 листопада в Києві на території Деснянського району по вулиці Будищанській співробітники поліції затримали чоловіка, який, за їх підозрами, скоїв пограбування 13-річної місцевої жительки. Про це повідомляє сайт поліції Києва.

За словами дівчинки-підлітка, вона йшла додому зі школи, i коли вона виходила з ліфта, то в під'їзді її підстеріг грабіжник й вихопив мобільний телефон з її рук.

На сайті поліції зазначили, що на місце інциденту негайно була відправлена слідчо-оперативна група з представником сектору ювенальної превенції. Правоохоронці встановили, що зловмисник, тікаючи, викинув вкрадений телефон.

У той же час, родичка постраждалої школярки упізнала в злочинцi свого сусіда. Чоловіка швидко розшукали та доставили в поліцейську дільницю, де і була встановлена його особистість. Зловмисником виявився 31-річний місцевий мешканець, який раніше вже був судимий за ідентичні злочини.

Зараз правопорушнику загрожує тюремний строк до шести років.

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Відео: РБК-Україна