"Для вас это мелочь": стало известно, как уберечь себя от горничных - воровок

Видео: YouTube / ТСН

В среднем в Украине один рабочий день горничной стоит минимум 700 и максимум 2 тысячи гривен, однако если нанимать не через агентство, а договариваться напрямую - то вдвое дешевле. Впрочем, если клиент неправильно выбрал домработницу, ценные вещи не только станут чистыми, а и навсегда могут исчезнуть, говорится в сюжете ТСН.

Так, бывает, что наемный персонал не только некачественно выполняет свои обязанности, но и грабит, выносит одежду, сливает алкоголь. Те, кому посчастливилось найти своего человека, называют горничную членами семьи.

Известная украинская телеведущая Светлана Вольнова призналась, что убирать в квартире ей трудно, но также и непросто найти замену горничной, которая проработала у нее 12 лет.

Она призналась, что хотела бы найти тактичного, умного, доброго и веселого человека.

Скрин: YouTube / ТСН

Также журналисты рассказали историю одной из потерпевшей, которую обокрала горничная. Анна Сергеева показала фото своей бывшей работницы в дорогой дизайнерской футболке, которая пропала из квартиры. Женщина проработала в их семье 4 месяца. За это время пропал дорогой алкоголь, сережки и одежда. На воровстве наемную работницу Анна поймала совершенно случайно - когда раньше вернулась домой.

"Для вас это мелочь, а для меня это все", - объяснила работница свой поступок.

Скрин: YouTube / ТСН

Основатель и директор агенства по подбору домашнего персонала Галина Дубляк рассказала, что одним из основных при отборе для них является собеседование, и проходит его один из пяти.

По словам одной из женщин, которая работает горничной, Алены, влажная уборка оценивается около 300 гривен. Она работает уже 3 года - по 2 квартиры в день.

Среди клиентов бывают и знаменитости, их главное требование - анонимность.

В комментариях к сюжету один из пользователей соцсети отметил, что найти работника на доверие является задачей не из легких:

"Чесно говоря в Украине вообще тяжело найти работника на доверие. За каждым нужно смотреть, чесности у людей на х*й на мазать, все только и смотрят чтобы тебя както нагреть. Пробуешь им доверять, а они видят в тебе л*ха. Ловишь их на воровстве, они начинают плакать и манипулировать, давить на жалость, чтобы любой ценой избежать наказания. Я знаю одно. Человеку предложили работу, обговорили фронт работы и цену. Человек согласился. Все. Работай чесно за то, на что ты согласился, и со временем все у тебя будет. Я знаю случай, когда один человек искал себе личного водителя, долго искал, но нашел. Они долго проработали вместе, когда тот человек почувствовал свою кончину, то подарил этому водителю хорошую квартиру в обласном центре".﻿

Скрин: YouTube / ТСН

Ранее сообщалось, что в Польше задержали работодателя, который издевался над людьми и использовал их для собственного обогащения.

Напомним, недавно в Киеве ограбили квартиру бывшей модели Влады Литовченко.

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Видео: РБК-Украина