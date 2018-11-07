"Для вас це дрібниця": стало відомо, як уберегти себе від покоївок - злодійок

Відео: YouTube / ТСН

В середньому в Україні один робочий день покоївки коштує мінімум 700 і максимум 2 тисячі гривень, проте якщо наймати не через агентство, а домовлятися безпосередньо - вдвічі дешевше. Втім, якщо клієнт неправильно вибрав домробітницю, цінні речі не тільки стануть чистими, а і можуть назавжди зникнути, йдеться в сюжеті ТСН.

Так, буває, що найманий персонал не тільки неякісно виконує свої обов'язки, але і грабує, виносить одяг, зливає алкоголь. Ті, кому пощастило знайти свою людину, називають покоївку членами сім'ї.

Відома українська телеведуча Світлана Вольнова зізналася, що прибирати у квартирі їй важко, але також і непросто знайти заміну покоївки, яка пропрацювала у неї 12 років.

Вона зізналася, що хотіла б знайти тактовного, розумного, доброго та веселого людини.

Скрін: YouTube / ТСН

Також журналісти розповіли історію однієї з потерпілої, яку обікрала покоївка. Ганна Сергеєва показала фото своєї колишньої працівниці в дорогій дизайнерській футболці, яка зникла з квартири. Жінка пропрацювала в їх сім'ї 4 місяці. За цей час зник дорогий алкоголь, сережки та одяг. На крадіжці найману працівницю Ганна зловила абсолютно випадково - коли раніше повернулася додому.

"Для вас це дрібниця, а для мене це все", - пояснила працівниця свій вчинок.

Скрін: YouTube / ТСН

Засновник і директор агентства з підбору домашнього персоналу Галина Дубляк розповіла, що одним з основних при відборі для них є співбесіда, і проходить його один з п'яти.

За словами однієї з жінок, яка працює покоївкою, Олени, вологе прибирання оцінюється близько 300 гривень. Вона працює вже 3 роки - по 2 квартири в день.

Серед клієнтів бувають і знаменитості, їх головна вимога - анонімність.

У коментарях до сюжету один з користувачів соцмережі зазначив, що знайти працівника на довіру є завданням не з легких:

"Чесно кажучи в Україні взагалі важко знайти працівника на довіру. За кожним треба дивитися, правдивість у людей на х*й на мазати, всі тільки й дивляться, щоб тебе якось нагріти. Пробуєш їм довіряти, а вони бачать у тобі л*ха. Ловиш їх на крадіжці, вони починають плакати і маніпулювати, тиснути на жалість, щоб будь-якою ціною уникнути покарання. Я знаю одне. Людині запропонували роботу, обговорили фронт роботи та ціну. Чоловік погодився. Всі. Працюй чесно за те, що ти погодився, і з часом все в тебе буде. Я знаю випадок, коли один чоловік шукав собі особистого водія, довго шукав, але знайшов. Вони довго пропрацювали разом, коли той чоловік відчув свою кончину, то подарував цьому водієві хорошу квартиру в обласному центрі".

Скрін: YouTube / ТСН

Раніше повідомлялося, що в Польщі затримали роботодавця, який знущався над людьми і використовував їх для власного збагачення.

Нагадаємо, нещодавно в Києві пограбували квартиру колишньої моделі Влади Литовченко.

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Відео: РБК-Україна