Участницу шоу Танцы со звездами обокрали и угнали автомобиль

Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)

Злоумышленники воспользовались тем, что вся семья была в отпуске

Известного украинского диетолога, фитнес-тренера и участницу шоу Танцы со звездами Аниту Луценко обворовали, пока она вместе с мужем и ребенком отдыхала в Доминикане. Об этом Анита Луценко сообщила на своей странице в Instagram.

Анита Луценко сообщила, что после того, как они с мужем вернулись домой из путешествия по Доминикане, они обнаружили, что их ограбили, а также похитили их автомобиль.

"Упс! Вернулись домой, а нас ограбили и угнали машину! Джекпот. Если вдруг увидите Nissan Juke АА8314PI, пишите", - так подписала Анита фотографию, на которой она запечатлена возле белоснежного автомобиля.

Также фитнес-тренер добавила, что готова на тест-драйв по неделям разных авто.

Анита Луценко сообщила, что грабители забрали ее награду за танцы и отметила, что виновата сама, так как публиковала снимки из отпуска.

Скриншот фото (instagram.com/anitasporty)

Поклонники выразили Аните Луценко сочувствие и написали, что надеются, что автомобиль скоро найдется. Также фанаты написали, что главное, что она с мужем и ребенком в безопасности, цела и здорова.

Скриншот комментариев (instagram.com/anitasporty)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Анита Луценко показала, как проводит отпуск в Доминикане с мужем и ребенком.

А также мы рассказывали о том, как отреагировала Анита Луценко на то, что она покинула проект Танцы со звездами.

Видео: РБК-Украина