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Учасницю шоу Танці з зірками обікрали і викрали автомобіль

STYLERПерсона    01.11.2018 - 22:45
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)
Фото: Аніта Луценко (instagram.com/anitasporty)

Зловмисники скористалися тим, що вся сім'я була у відпустці

Відомого українського дієтолога, фітнес-тренера і учасницю шоу Танці з зірками Аніту Луценко обікрали, поки вона разом з чоловіком і дитиною відпочивала в Домінікані. Про це Аніта Луценко повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Аніта Луценко повідомила, що після того, як вони з чоловіком повернулися додому з подорожі по Домінікані, вони виявили, що їх пограбували, а також викрали їх автомобіль.

"Упс! Повернулися додому, а нас пограбували і викрали машину! Джекпот. Якщо раптом побачите Nissan Juke АА8314РІ, пишіть", - так підписала Аніта фотографію, на якій вона зображена біля білосніжного автомобіля.

Також фітнес-тренер додала, що готова на тест-драйв по тижнях різних авто.

Аніта Луценко повідомила, що грабіжники забрали її нагороду за танці і зазначила, що винна сама, так як публікувала знімки з відпустки.

 

Скріншот фото (instagram.com/anitasporty)

Шанувальники висловили Аніті Луценко співчуття і написали, що сподіваються, що автомобіль скоро знайдеться. Також фанати написали, що головне, що вона з чоловіком та дитиною в безпеці, ціла і здорова.

Учасницю шоу Танці з зірками обікрали і викрали автомобільУчасницю шоу Танці з зірками обікрали і викрали автомобільУчасницю шоу Танці з зірками обікрали і викрали автомобільУчасницю шоу Танці з зірками обікрали і викрали автомобіль

Скріншот коментарів (instagram.com/anitasporty)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Аніта Луценко показала, як проводить відпустку в Домінікані з чоловіком і дитиною.

А також ми розповідали про те, як відреагувала Аніта Луценко на те, що вона покинула проект Танці з зірками.

Відео: РБК-Україна

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