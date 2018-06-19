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Интервью

В Киеве ограбили квартиру бывшей модели Влады Литовченко

STYLERLIFE        19.06.2018 - 16:20

Воры вскарабкались по стене на четвертый этаж

В Киеве ограбили квартиру бывшей модели Влады Литовченко. Подробности сообщают "Вести" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Квартира Мисс Украины 1995, а ныне общественного деятеля Влады Литовченко находится на 4-м этаже элитного дома по улице Коновальца, на Печерске.

О том, что квартиру ограбили, сообщила домработница, которая пришла наводить порядок. Сама хозяйка сейчас находится в заграничной поездке.

Домработница обратила внимание, что окно в квартире открыто. Так как Литовченко в отъезде и дома никого не могло быть, домработница сразу поняла, что что-то нет. Потом она обнаружила раскуроченный сейф. Женщина вызвала полицию и сообщила хозяйке о случившемся.

Что именно украли из сейфа – не известно, так как домработница не знает, какие ценности там хранились. Более подробную опись украденного сможет составить хозяйка квартиры Влада Литовченко, когда вернется из поездки.

Полиция предположила, что воры действовали по наводке и знали, что хозяйка квартиры отсутствует. Было видно, что они действовали не спеша.

Кроме того, к ограблению явно готовились, так как с входными дверями и замком не стали возиться, а проникли в квартиру через окно на 4 этаже, которое не было под сигнализацией.

Кстати, под Тернополем поймали девятилетнего грабителя.

К полицейским с заявлением о краже обратился житель Тернополя. Мужчина является собственником частного дома в одном из сел Лановецкого района, но постоянно там не проживает.

Во время последнего визита в деревню, он обнаружил, что в доме побывали посторонние и украли две удочки стоимостью почти две тысячи гривен.

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Теги: кража, ограбление, Литовченко
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