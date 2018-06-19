Злодії видерлися по стіні на четвертий поверх

У Києві пограбували квартиру колишньої моделі Влади Литовченко. Подробиці повідомляють "Вісті" з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Квартира Міс України 1995, а нині громадського діяча Влади Литовченко знаходиться на 4-му поверсі елітного будинку по вулиці Коновальця, на Печерську.

Про те, що квартиру обікрали, повідомила домробітниця, яка прийшла наводити порядок. Сама господиня зараз знаходиться в закордонній поїздці.

Домробітниця звернула увагу, що вікно в квартирі відкрито. Так як Литовченко у від'їзді і вдома нікого не могло бути, домробітниця відразу зрозуміла, що щось не так. Потім вона виявила розірваний сейф. Жінка викликала поліцію і повідомила господині про те, що трапилося.

Що саме поцупили з сейфу – не відомо, так як домробітниця не знає, які цінності там зберігалися. Більш детальний опис вкраденого зможе скласти господиня квартири Влада Литовченко, коли повернеться з поїздки.

Поліція припустила, що злодії діяли за наводкою і знали, що хазяйка квартири відсутня. Було видно, що вони діяли не поспішаючи.

Крім того, до пограбування явно готувалися, так як з вхідними дверима і замком не стали морочитися, а проникли в квартиру через вікно на 4 поверсі, яке не було під сигналізацією.

До речі, під Тернополем зловили дев'ятирічного грабіжника.

До поліцейських із заявою про крадіжку звернувся житель Тернополя. Чоловік є власником приватного будинку в одному з сіл Лановецького району, але постійно там не проживає.

Під час останнього візиту в село, він виявив, що в будинку побували сторонні і вкрали дві вудки вартістю майже дві тисячі гривень.

Люди тонуть мовчки (video.rbc.ua)