Обводят полицейских вокруг пальца: в Мелитополе орудует неуловимая банда грабителей

Фото: Коллаж РБК-Украина

Они врываются в дома и офисы, связывают владельцев и выносят все ценности

В Мелитополе и районе орудуют бандиты в масках. Они врываются в дома и офисы, связывают владельцев, а затем выносят все ценности. Преступники до сих пор остаются безнаказанными. Об этом сообщает ria-m.tv.

1 ноября, около семи вечера бандиты ворвались в дом жителя Семеновки, связали его и закрыли в ванной. Преступники забрали 2800 грн пенсии и украшения. Задержать их так и не удалось.

На месте преступлений бандиты не оставляют ни малейших улик. Все, что есть у полиции, это пара слепков следов обуви, чекушка водки и сигаретные окурки. Потерпевшие также ничего не могут прояснить. Известно лишь то, что бандитов трое и, возможно, среди них есть девушка, так как жертва ограбления слышала женский голос.

На счету троицы в масках пять преступлений. И это только из тех, что известны. Впервые они пошли на дело в начале февраля 2018 года. Тогда группа людей ворвалась в алкогольный склад "Баядера-Логистик" и, угрожая ружьем, отобрала ключи у работников, а затем связала их и закрыли в одном из помещений.

После чего бандиты направились в административное здание, откуда собирались похитить сейф, но завершить свой замысел не успели. Сработала сигнализация, поэтому преступники сбежали. Через две недели они снова вернулись на склад. Вторая попытка оказалась более удачной: в этот раз добычей стали 115,5 тысяч грн и планшет.

Информации о преступниках минимум: жертвы не могут установить лица, которые были причастны к ограблениям. На данный момент бандиты удачно обводят полицейских вокруг пальца и остаются на свободе.

Напомним, что в Киеве мужчина с оружием ограбил кредитное учреждение. По предварительным данным, грабитель забрал 20 тыс. гривен, после чего скрылся с места преступления. Сейчас устанавливаются подробности ограбления.

Мы писали, что житель поселка Мирное рассказал о шокирующей встрече с полицией.

А также о том, что грабитель, которого сбил полицейский патруль в Киеве, умер в реанимации.

Видео: РБК-Украина