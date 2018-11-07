Обводять поліцейських навколо пальця: в Мелітополі орудує невловима банда грабіжників

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Вони вриваються в будинки і офіси, зв'язують власників і виносять всі цінності

В Мелітополі та районі орудують бандити в масках. Вони вриваються у будинки і офіси, зв'язують власників, а потім виносять всі цінності. Злочинці досі залишаються безкарними. Про це повідомляє ria-m.tv.

1 листопада, близько сьомої вечора бандити увірвалися в будинок жителя Семенівки, зв'язали його і закрили у ванній. Злочинці забрали 2800 грн пенсії і прикраси. Затримати їх так і не вдалося.

На місці злочинів бандити не залишають жодних доказів. Все, що є у поліції, це пара зліпків слідів взуття, чвертка горілки і сигаретні недопалки. Потерпілі також нічого не можуть прояснити. Відомо лише те, що бандитів троє і, можливо, серед них є дівчина, так як жертва пограбування чула жіночий голос.

На рахунку трійці в масках п'ять злочинів. І це тільки з тих, що відомі. Вперше вони пішли на справу в початку лютого 2018 року. Тоді група людей увірвалася в алкогольний склад "Баядера-Логістик" та, погрожуючи пістолетом, відібрали ключі у працівників, а потім зв'язали їх і закрили в одному з приміщень.

Після чого бандити попрямували в адміністративну будівлю, звідки збиралися викрасти сейф, але завершити свій задум не встигли. Спрацювала сигналізація, тому злочинці втекли. Через два тижні вони знову повернулися на склад. Друга спроба виявилася більш вдалою: цього разу здобиччю стали 115,5 тисяч грн і планшет.

Інформації про злочинців мінімум: жертви не можуть встановити особ, які були причетні до пограбувань. На даний момент бандити вдало обводять поліцейських навколо пальця і залишаються на волі.

Нагадаємо, що у Києві чоловік зі зброєю пограбував кредитну установу. За попередніми даними, грабіжник забрав 20 тис. гривень, після чого втік з місця злочину. Зараз встановлюються подробиці пограбування.

Ми писали, що житель селища Мирне розповів про шокуючу зустрічі з поліцією.

А також про те, що грабіжник, якого збив поліцейський патруль в Києві, помер у реанімації.

Відео: РБК-Україна