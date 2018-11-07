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Залез на ель: во Львове полицейские обнаружили грабителя на дереве

STYLERПроисшествия    07.11.2018 - 17:45
Коллаж РБК-Украина
Коллаж РБК-Украина

Чтобы патрульные его не заметили, злоумышленник прикрылся ветками

Во Львове патрульные полицейские ловили троих преступников, которые ограбили прохожего. Одного из них копы обнаружили на дереве. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львова.

Инцидент произошел во вторник, 6 ноября, около 12 часов ночи. Патрульные получили сообщение о том, что на улице Городоцкой, в районе железнодорожного вокзала, трое мужчин напали на прохожего и забрали у него деньги - $100 и 200 злотых. Пострадавший рассказал полицейским, что у одного из злоумышленников было оружие, которым ему угрожали.

"Экипажи патрульной полиции начали проверять территорию вокруг места происшествия и обследовать прилегающие улицы. Вскоре были обнаружены трое мужчин, которые подходили по ориентированию. Когда они увидели служебный автомобиль полиции, то принялись убегать. Одного из беглецов поймали. При себе у него были деньги, принадлежавшие потерпевшему", – сообщили в патрульной полиции.

Еще один экипаж продолжил поиск остальных преступников. Одного из них они обнаружили на дереве. Злоумышленник вскарабкался на огромную ель по улице Городоцкой и пытался спрятаться в ветках дерева. 27-летнего мужчину патрульные заставили слезть и выяснилось, что он попадает под описание потерпевшего.

 

Фото: Патрульная полиция 

Вскоре полицейские смогли обнаружить и третьего грабителя. Им оказался 24-летний житель Львовской области. После проверки документов, выяснилось, что один из грабителей находится в розыске за мошенничество. А пострадавший опознал всех троих злоумышленников и подтвердил, что это именно они отобрали у него деньги и угрожали оружием.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Кропивницком прямо на улице расстреляли человека.

А также писали о том, что в Ровно водители маршруток подрались на глазах у пассажиров.

Видео: РБК-Украина

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