Заліз на ялинку: у Львові поліцейські виявили грабіжника на дереві

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Щоб патрульні його не помітили, зловмисник прикрився гілками

У Львові патрульні поліцейські ловили трьох злочинців, які пограбували перехожого. Одного з них копи виявили на дереві. Про це повідомляє пресс-служба патрульної поліції Львова.

Інцидент стався у вівторок, 6 листопада, близько 12 години ночі. Патрульні отримали повідомлення про те, що на вулиці Городоцькій, в районі залізничного вокзалу, троє чоловіків напали на перехожого та забрали у нього гроші - $100 і 200 злотих. Потерпілий розповів поліцейським, що у одного із зловмисників була зброя, якою йому погрожували.

"Екіпажі патрульної поліції почали перевіряти територію навколо місця події та обстежувати прилеглі вулиці. Незабаром були виявлені троє чоловіків, які підходили під орієнтування. Коли вони побачили службовий автомобіль поліції, то почали тікати. Одного з втікачів впіймали. При собі у нього були гроші, що належали потерпілому", – повідомили в патрульній поліції.

Ще один екіпаж продовжив пошук інших злочинців. Одного з них вони виявили на дереві. Зловмисник заліз на величезну ялину по вулиці Городоцькій і намагався сховатися в гілках дерева. 27-річного чоловіка патрульні змусили злізти і з'ясувалося, що він потрапляє під опис потерпілого.

Фото: Патрульна поліція

Незабаром поліцейські змогли виявити і третього грабіжника. Ним виявився 24-річний житель Львівської області. Після перевірки документів, з'ясувалось, що один з грабіжників знаходиться в розшуку за шахрайство. А постраждалий упізнав усіх трьох зловмисників і підтвердив, що це саме вони відібрали у нього гроші і погрожували зброєю.

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Відео: РБК-Україна