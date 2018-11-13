Відібрали авто і розібрали до гвинтика: в Харкові будуть судити "копів"

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Поліцейські вирішили підзаробити

У Харкові поліцейский вирішив "підзаробити", розібравши машину сусіда на запчастини, коли дізнався, що у нього авто "двійник": марка машини, колір і номерні знаки збігалися з іншим автомобілем, власник якого проживає у Києві. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

У повідомленні зазначено, що поліцейський з двома колегами вирішили вистежити сусіда, щоб відібрати його авто і розібрати на запчастини. Для цього патрульні на службовому автомобілі зупинили його Hyundai в малолюдному місці і повідомили водієві, що машина перебуває у розшуку, а тому її повинні вилучити і помістити на штрафмайданчик.

Чоловіка залякували тим, що він може залишитися без автомобіля, проте в якості альтернативи запропонували "відступні" у вигляді 1 тисячі доларів. Так як у потерпілого не виявилося з собою потрібної суми, поліцейські придумали таку схему: він віддасть їм авто разом з ключами і документами та про місце знаходження транспортного засобу дізнається лише після того, як передасть кошти.

Водій погодився на умови патрульних, віддавши правоохоронцям аванс у 6,5 тисяч гривень. Решту суми він повинен був передати пізніше. Протягом тижня поліцейські не виходили на зв'язок з потерпілим, а потім після тривалих переговорів все ж повідомили йому, де знаходиться Hyundai.

Коли водій приїхав за машиною у гаражний кооператив, він зрозумів, що поліцейські зняли з автомобіля все - від акумулятора до спинки сидінь і фар. Збиток склав більше 400 тисяч гривень.

В даний час всі фігуранти кримінального провадження на вимогу прокуратури відсторонені від займаних посад, також правопорушникам обрали запобіжні заходи.

Нагадаємо, що у Львові водій намагався з'їсти документи і покусав патрульного. Як зазначається, водія автомобіля BMW 320 зупинили за порушення правил дорожнього руху - не там розвернувся. Правопорушник розповів патрульним, що поспішає на хрестини доньки. При введенні електронної постанови з'ясувалося, що на нього оформляли протокол за керування у нетверезому стані.

Раніше повідомлялося, що в самому центрі Києва, неподалік від станції метро "Хрещатик" п'яний чоловік спочатку влаштував бійку, а потім покусав своїх товаришів.

Додамо, що не так давно в РФ стався неймовірний інцидент - в центральному районі Астрахані жінки, що вийшли на прогулянку з дитиною, покусали молоду пару, яка вигулювала собаку.

Відео: РБК-Україна