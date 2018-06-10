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"Отправить на передовую": украинцев разгневал житель Запорожья, унизивший бойцов ВСУ (видео)

STYLERLIFE        10.06.2018 - 16:35
Фото: бойцы ВСУ (facebook.com theministryofdefence.ua)
Фото: бойцы ВСУ (facebook.com theministryofdefence.ua)

Сепаратист оскорблял не только военных, но и простых патриотов

В сети показали видео с бывшим жителем оккупированного Донбасса, который "клянет" бойцов ВСУ и простых патриотов. Об этом сообщил Duncan MacLeod UA на своей странице в Twitter.

"Шапитковский Валентин Валентинович. Прощай", - сказал он.

Следует уточнить, что на самих кадрах мужчина отказывается признавать факт российско-украинской войны, считая, что в сложившейся ситуации виновата только наша страна. Более того, он обматерил украинских военнослужащих и просто патриотов, носящих вышиванку.

Однако, когда ему пригрозили заявлением в правоохранительные органы за сепаратистские высказывания, на глазах мужчины проявились слезы. Несмотря на это, он продолжал доказывать свое.

"Какой сепаратизм? У нас же демократия. Я называю вещи своими именами", - сказал он.

В то же время пользователи сети уверены, что "вылечить" мужчину может только зона боевых действий на Донбассе.

"Отправить на передовую", - сказала пользователь Тина Тунко.

"Зачем он нам сдался? Разве что, по минному полю его пустить", - сказал юзер Максим Устяк.

"Так и хочется с колена по голове дать", - подчеркнул юзер Максим Устяк.

"Нация доносчиков – это россияне. В "счастливом" СССР написано около четырех миллионов доносов. Кажется, я знаю, кто этим занимался", - сказала пользователь "Ziggel Huntovna".

 

Фото: скриншот комментариев (twitter.com/DuncanUA68)

Кстати, в Запорожье водитель маршрутки №75 отказал украинскому бойцу в льготном проезде, на который тот имеет право, а после его унизил. Соответствующее видео было опубликовано YouTube.

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Теги: запорожье, украинцы, сепаратизм
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