"Відправити на передову": українців розгнівав житель Запоріжжя, принизвший бійців ЗСУ (відео)

Сепаратист ображав не тільки військових, але і простих патріотів

У мережі показали відео з колишнім мешканцем окупованого Донбасу, який "кляне" бійців ЗСУ і простих патріотів. Про це повідомив Duncan MacLeod UA на своїй сторінці в Twitter.

"Шапитковский Валентин Валентинович. Прощай", - сказав він.

Слід уточнити, що на самих кадрах чоловік відмовляється визнавати факт російсько-української війни, вважаючи, що в цій ситуації винна тільки наша країна. Більш того, він обматюкав українських військовослужбовців і просто патріотів, котрі носять вишиванку.

Однак, коли йому погрозили заявою в правоохоронні органи за сепаратистські висловлювання, на очах чоловіка з'явилися сльози. Незважаючи на це, він продовжував доводити своє.

"Який сепаратизм? У нас же демократія. Я називаю речі своїми іменами", - сказав він.



Шапітковський Валентин Валентинович (проживає м.Запоріжжя буд. Силова буд.4*)

Прощай п*потух!!! pic.twitter.com/2ABNTDj4z0 — Duncan MacLeod UA (@DuncanUA68) 10 червня 2018 р.

У той же час користувачі мережі впевнені, що "вилікувати" чоловіка може лише зона бойових дій на Донбасі.

"Відправити на передову", - сказала користувач Тіна Тунко.

"Навіщо він нам здався? Хіба що, по мінному полю його пустити", - сказав юзер Максим Устяк.

"Так і хочеться з коліна по голові дати", - підкреслив юзер Максим Устяк.

"Нація донощиків – це росіяни. У "щасливому" СРСР написано близько чотирьох мільйонів доносів. Здається, я знаю, хто цим займався", - сказала користувач "Ziggel Huntovna".

Фото: скріншот коментарів (twitter.com/DuncanUA68)

До речі, у Запоріжжі водій маршрутки №75 відмовив українському бійцеві у пільговому проїзді, на який той має право, а після його принизив. Відповідне відео було опубліковано на YouTube.

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