Если нет отрывного календаря: кого поздравлять и что праздновать

23 марта 2018 года - праздник у синоптиков. В этот день во всем мире отмечается День метеорологии
Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 23 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.
Всемирный метеорологический день ежегодно отмечается 23 марта, начиная с 1961 года. Именно в этот день в 1950 году под эгидой ООН возникла Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Мероприятия Дня метеорологии призваны обратить внимание всех стран на вопросы погоды, климата, атмосферы, суши и воды, составление прогнозов, а также предотвращение природных явлений, несущих опасность человечеству.
Международный день ОК ("Okay"). Этот американский термин, обозначающий одобрение и согласие "все хорошо", "все в порядке", "все правильно", достаточно быстро распространился и стал очень популярным. На сегодняшний день "ok" - самое употребляемое и общепризнанное слово в мире.
Фото: 23 марта - День ОК (pixabay.com/RobinHiggins)
Сегодня православные христиане чтят память многочисленных Коринфских мучеников и мучениц: Кодрата, Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных.
Католики сегодня вспоминают святую Рафку Пьетру Хобок Ар-Райес и миссионера Торибио де Могровехо.
Согласно народному календарю, на 23 марта приходится день Василисы – вешней воды указательницы. Хозяева рыли каналы и отводили воду от дома, чтобы избежать подтоплений, а также в этот день уже ждали первую весеннюю грозу.
Фото: 23 марта отмечается народный праздник Василисы (pixabay.com/Simy27)
Приметы дня:
Сегодня именины отмечают: Анастасия, Анект, Василиса, Виктор, Викторин, Гали, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Диодор, Дионисий, Иван, Клавдий, Кодрат, Крискент, Киприан, Леонид, Марк, Михаил, Никифор, Ника, Павел, Папий, Руфин, Саторин, Серафион, Феодор.