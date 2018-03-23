Если нет отрывного календаря: кого поздравлять и что праздновать

23 марта 2018 года - праздник у синоптиков. В этот день во всем мире отмечается День метеорологии

Какие государственные, профессиональные, религиозные и народные праздники отмечаются 23 марта в Украине и в мире, а также кто празднует именины в этот день, - расскажет Styler.

23 марта: какой сегодня праздник в Украине и мире

Всемирный метеорологический день ежегодно отмечается 23 марта, начиная с 1961 года. Именно в этот день в 1950 году под эгидой ООН возникла Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Мероприятия Дня метеорологии призваны обратить внимание всех стран на вопросы погоды, климата, атмосферы, суши и воды, составление прогнозов, а также предотвращение природных явлений, несущих опасность человечеству.

Международный день ОК ("Okay"). Этот американский термин, обозначающий одобрение и согласие "все хорошо", "все в порядке", "все правильно", достаточно быстро распространился и стал очень популярным. На сегодняшний день "ok" - самое употребляемое и общепризнанное слово в мире.

Фото: 23 марта - День ОК (pixabay.com/RobinHiggins)

23 марта: какой сегодня праздник у православных и католиков

Сегодня православные христиане чтят память многочисленных Коринфских мучеников и мучениц: Кодрата, Киприана, Дионисия, Анекта, Павла, Крискента, Викторина, Виктора, Никифора, Клавдия, Диодора, Серафиона, Папия, Леонида Хариессы, Нунехии, Василиссы, Ники, Гали, Галины, Феодоры и иных.

Католики сегодня вспоминают святую Рафку Пьетру Хобок Ар-Райес и миссионера Торибио де Могровехо.

Какой народный праздник приходится на 23 марта

Согласно народному календарю, на 23 марта приходится день Василисы – вешней воды указательницы. Хозяева рыли каналы и отводили воду от дома, чтобы избежать подтоплений, а также в этот день уже ждали первую весеннюю грозу.

Фото: 23 марта отмечается народный праздник Василисы (pixabay.com/Simy27)

Приметы дня:

если ручьи текут в лунку – будет хороший улов плотвы;

быстрые облака – к теплу и дождям;

похолодание и ветер – к неурожайному году

Именинники 23 марта

Сегодня именины отмечают: Анастасия, Анект, Василиса, Виктор, Викторин, Гали, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Диодор, Дионисий, Иван, Клавдий, Кодрат, Крискент, Киприан, Леонид, Марк, Михаил, Никифор, Ника, Павел, Папий, Руфин, Саторин, Серафион, Феодор.