Якщо немає відривного календаря: кого вітати і що святкувати

23 березня 2018 року - свято у синоптиків. Цього дня у всьому світі відзначається День метеорології

Які державні, професійні, релігійні та народні свята відзначаються 23 березня в Україні і в світі, а також хто святкує іменини в цей день, - розповість Styler.

23 березня: яке сьогодні свято в Україні та світі

Всесвітній метеорологічний день щорічно відзначається 23 березня, починаючи з 1961 року. Саме в цей день в 1950 році під егідою ООН виникла Всесвітня метеорологічна організація (ВМО). Заходи Дня метеорології покликані звернути увагу всіх країн на питання погоди, клімату, атмосфери, суші і води, складання прогнозів, а також запобіганню природних явищ, які несуть небезпеку людству.

Міжнародний день ОК ("Okay"). Цей американський термін, що позначає схвалення і згоду "все добре", "все в порядку", "все правильно", досить швидко поширився і став дуже популярним. На сьогоднішній день "ok" - найбільш вживане і загальновизнане слово в світі.

Фото: 23 березня - День ОК (pixabay.com/RobinHiggins)

23 березня: яке сьогодні свято у православних і католиків

Сьогодні православні християни вшановують пам'ять численних коринфського мучеників і мучениць: Кодрата, Кипріяна, Діонісія, Анекта, Павла, Крискента, Вікторина, Віктора, Нікіфора, Клавдія, Діодора, Серафіон, Папія, Леоніда Харіесси, Нунехіі, Василіси, Ніки, Галі, Галини, Феодори та інших.

Католики сьогодні згадують святу Рафку П'єтро Хобокен Ар-Райєс і місіонера Торібіо де Могровехо.

Яке народне свято припадає на 23 березня

Згідно з народним календарем, на 23 березня припадає день Василини - весняної води вказівниці. Господарі рили канали і відводили воду від будинку, щоб уникнути підтоплень, а також в цей день вже чекали на першу весняну грозу.

Фото: 23 березня відзачається народне свято Василини (pixabay.com/Simy27)

Прикмети дня:

якщо струмки течуть у лунку - буде гарний улов плітки;

швидкі хмари - до тепла і дощів;

похолодання і вітер - до неврожайного року

Іменинники 23 березня

Сьогодні іменини відзначають: Анастасія, Анект, Василиса, Віктор, Вікторин, Галі, Галина, Георгій, Денис, Дмитро, Діодор, Діонісій, Іван, Клавдій, Кодрат, Крискент, Кипріян, Леонід, Марк, Михайло, Нікіфор, Ніка, Павло, Папій, Руфін, Саторін, Серафіон, Феодор.