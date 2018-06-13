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"Ответственный, добросовестный, энергичный": коллега рассказал о погибшем на Донбассе 26-летнем бойце

STYLERLIFE        13.06.2018 - 21:23
Фото: Николай Вильчинский (facebook.com/zaliznabrygada)
Фото: Николай Вильчинский (facebook.com/zaliznabrygada)

Воин пять лет работал в региональной газовой компании

26-летний Николай Вильчинский из Волынской области, который 12 июня погиб на Донбассе от пули вражеского снайпера, пять лет работал слесарем по эксплуатации и ремонту газового оборудования в ПАО "Волыньгаз". Об этом сообщает "Суспільне Волині".

Вильчинский закончил профессионально-техническое училище №27 в городе Берестечко и жил в селе Старики Гороховского района. У воина остались жена и маленькая дочь, рожденная 4 мая.

Воспоминаниями о Николае Вильчинском поделился его коллега, специалист Гороховского участка Владимир-Волынского отделения ПАО "Волыньгаз" Андрей Боярчук.

"Всегда был активным, ответственным работником. Коллеги с особым теплом вспоминают о добросовестном и энергичном молодом человеке. Трудился он в бригаде внутридомовых систем газоснабжения газораспределительной компании. В августе 2014 был мобилизован. А потом пошел служить по контракту. Фактически в 26 лет от вражеской пули снайпера оборвалась жизнь, когда все только начиналось... " - рассказал Боярчук.

Видео: Коллега рассказал о погибшем защитнике Украины (YouTube/Телеканал "Новая Волынь")

Ранее в сети рассказали о погибшем на Донбассе бойца ВСУ.

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Теги: Боец, ООС
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