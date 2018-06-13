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"Відповідальний, сумлінний, енергійний": колега розповів про загиблого на Донбасі 26-річного бійця

STYLERLIFE        13.06.2018 - 21:23
Фото: Микола Вільчинський (facebook.com/zaliznabrygada)
Фото: Микола Вільчинський (facebook.com/zaliznabrygada)

Воїн п'ять років працював у регіональній газовій компанії

26-річний Микола Вільчинський з Волинської області, який 12 червня загинув на Донбасі від кулі ворожого снайпера, п'ять років працював слюсарем з експлуатації та ремонту газового устаткування у ПАТ "Волиньгаз". Про це повідомляє "Суспільне Волині".

Вільчинський закінчив професійно-технічне училище №27 у місті Берестечко та мешкав у селі Старики Горохівського району. У воїна залишились дружина та маленька донька, яка народилася 4 травня. 

Спогадами про Миколу Вільчинського поділився його колега, фахівець горохівської дільниці Володимир-Волинського віддлення ПАТ "Волиньгаз" Андрій Боярчук.

"Завжди був активним, відповідальним працівником. Колеги з особливим теплом згадують про сумлінного та енергійного, молодого чоловіка. Трудився він в бригаді прибудинкових систем газопостачання газорозподільчої компанії. В серпні 2014 року був мобілізований. А згодом пішов служити за контрактом. Фактично у 26 років від ворожої кулі снайпера обірвалося життя, коли все лише починалося..." – розповів Боярчук.

Відео: Колега розповів про загиблого захисника України (YouTube/Телеканал "Нова Волинь")

Раніше в мережі розповіли про загиблого на Донбасі бійця ЗСУ.

Загиблі герої травня 2018-го (відео: РБК-Україна)

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Теги: Боец, ООС
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