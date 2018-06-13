"Відповідальний, сумлінний, енергійний": колега розповів про загиблого на Донбасі 26-річного бійця

Воїн п'ять років працював у регіональній газовій компанії

26-річний Микола Вільчинський з Волинської області, який 12 червня загинув на Донбасі від кулі ворожого снайпера, п'ять років працював слюсарем з експлуатації та ремонту газового устаткування у ПАТ "Волиньгаз". Про це повідомляє "Суспільне Волині".

Вільчинський закінчив професійно-технічне училище №27 у місті Берестечко та мешкав у селі Старики Горохівського району. У воїна залишились дружина та маленька донька, яка народилася 4 травня.



Спогадами про Миколу Вільчинського поділився його колега, фахівець горохівської дільниці Володимир-Волинського віддлення ПАТ "Волиньгаз" Андрій Боярчук.



"Завжди був активним, відповідальним працівником. Колеги з особливим теплом згадують про сумлінного та енергійного, молодого чоловіка. Трудився він в бригаді прибудинкових систем газопостачання газорозподільчої компанії. В серпні 2014 року був мобілізований. А згодом пішов служити за контрактом. Фактично у 26 років від ворожої кулі снайпера обірвалося життя, коли все лише починалося..." – розповів Боярчук.

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