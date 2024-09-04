5 типів безсоння: знайди в них себе - чому це важливо саме зараз

Виявлення типів безсоння

Раніше вчені намагалися знайти біомаркери у людей, що страждають від безсоння, проте сканування мозку не виявило ніяких специфічних ознак. Тому дослідники пішли далі й провели експеримент, залучивши 4000 добровольців.



Вони враховували не лише симптоми, пов'язані зі сном, але й інші фактори: особистісні риси, настрій, емоції та реакцію на стрес. Це дозволило вченим виділити п’ять різних типів безсоння, кожен з яких має свої характерні ознаки та причини.

П’ять типів безсоння

Тип 1 - люди з високим рівнем стресу та негативних емоцій. Їх рівень щастя та задоволеності життям є дуже низьким.

- люди з високим рівнем стресу та негативних емоцій. Їх рівень щастя та задоволеності життям є дуже низьким. Тип 2 - середній рівень стресу та приблизно такий самий рівень позитивних емоцій.

- середній рівень стресу та приблизно такий самий рівень позитивних емоцій. Тип 3 - помірний рівень стресу, але знижений рівень позитивних емоцій.

- помірний рівень стресу, але знижений рівень позитивних емоцій. Тип 4 - низький рівень стресу в теперішньому, але високий рівень стресу в минулому. Безсоння у цих людей є реакцією на перенесені раніше негативні події чи переживання.

- низький рівень стресу в теперішньому, але високий рівень стресу в минулому. Безсоння у цих людей є реакцією на перенесені раніше негативні події чи переживання. Тип 5 - низький рівень стресу, який не впливає на сон.

Стабільність типів безсоння

Одним із найцікавіших аспектів дослідження стало відкриття того, що ці типи безсоння не змінюються з часом.



Дослідження тривало протягом п’яти років, і за цей час показники учасників експерименту залишилися стабільними. Це означає, що кожен з типів має свої стійкі характеристики, які не піддаються змінам протягом тривалого періоду.

Лікування різних типів безсоння: індивідуальний підхід

Тип 1. Люди з цим типом безсоння найбільше схильні до депресії. Лікування потребує підвищеної уваги до психічного стану, можливе призначення антидепресантів та комплексної психотерапії.



Тип 2. Цей тип добре реагує на транквілізатори та когнітивно-поведінкову терапію. Пацієнти часто помічають значне покращення сну після таких методів лікування.



Тип 3. Медикаментозне лікування для цього типу не є ефективним. Можливо, більш доцільно зосередитися на інших методах, таких як зміна способу життя або альтернативні терапії.



Тип 4. Пацієнти з цим типом безсоння мають найкращі результати після прийому транквілізаторів, але когнітивно-поведінкова терапія для них менш ефективна.



Тип 5. Цей тип безсоння не пов'язаний зі стресом і не потребує спеціалізованого лікування, орієнтованого на зниження рівня тривожності або стресу.