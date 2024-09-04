5 типов бессонницы: найди в них себя - почему это важно именно сейчас

Выявление типов бессонницы

Ранее ученые пытались найти биомаркеры у людей, страдающих бессонницей, однако сканирование мозга не выявило никаких специфических признаков. Поэтому исследователи пошли дальше и провели эксперимент, привлекая 4000 добровольцев.



Они учитывали не только симптомы связанные со сном, но и другие факторы: личностные черты, настроение, эмоции и реакцию на стресс. Это позволило ученым выделить пять разных типов бессонницы, каждый из которых имеет характерные признаки и причины.

Пять типов бессонницы

Тип 1 - люди с высоким уровнем стресса и отрицательных эмоций. Их уровень счастья и удовлетворенности жизнью очень низок.

- люди с высоким уровнем стресса и отрицательных эмоций. Их уровень счастья и удовлетворенности жизнью очень низок. Тип 2 - средний уровень стресса и примерно такой же уровень положительных эмоций.

- средний уровень стресса и примерно такой же уровень положительных эмоций. Тип 3 - умеренный уровень стресса, но сниженный уровень положительных эмоций.

- умеренный уровень стресса, но сниженный уровень положительных эмоций. Тип 4 - низкий уровень стресса в настоящем, но высокий уровень стресса в прошлом. Бессонница у этих людей реакция на перенесенные ранее негативные события или переживания.

- низкий уровень стресса в настоящем, но высокий уровень стресса в прошлом. Бессонница у этих людей реакция на перенесенные ранее негативные события или переживания. Тип 5 - низкий уровень стресса, не влияющий на сон.

Стабильность типов бессонницы

Одним из наиболее интересных аспектов исследования стало открытие того, что эти типы бессонницы не изменяются со временем.



Исследование длилось пять лет, и за это время показатели участников эксперимента остались стабильными. Это означает, что каждый из типов имеет свои устойчивые характеристики, которые не подвергаются изменениям в течение продолжительного периода.

Лечение разных типов бессонницы: индивидуальный подход

Тип 1. Люди с этим типом бессонницы наиболее подвержены депрессии. Лечение требует повышенного внимания к психическому состоянию, возможно назначение антидепрессантов и комплексной психотерапии.



Тип 2. Этот тип хорошо реагирует на транквилизаторы и когнитивно поведенческую терапию. Пациенты часто подмечают значительное улучшение сна после таких методов лечения.



Тип 3. Медикаментозное лечение для этого типа неэффективно. Возможно более целесообразно сосредоточиться на других методах, таких как изменение образа жизни или альтернативные терапии.



Тип 4. Пациенты с этим типом бессонницы имеют наилучшие результаты после приема транквилизаторов, но когнитивно поведенческая терапия для них менее эффективна.



Тип 5. Этот тип бессонницы не связан со стрессом и не требует специализированного лечения, ориентированного на снижение уровня тревожности или стресса.