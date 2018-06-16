"Падали просто с неба": в Китае пошел дождь из морских животных (фото)

Причиной инцидента называют торнадо

Жители Китая опубликовали в сети фото необычных последствий дождя, который вместе с водой принес им жителей морских глубин. Об этом сообщает The Daily Mail.

"Снимки были сделаны в прибережном городе Циндао в провинции Шаньдун на востоке Китая. Хотя снимки и смотрятся феноменальными, но животные могли быть подняты из моря ветром, вызванным торнадо. Это стало причиной того, то они падали просто с неба", - говорится в сообщении.

По информации журналистов, ничего необычного в данном инциденте нет – морских животных просто торнадо подняло в воздух вместе с водой. После этого их перенесло на сотни ярдов и миль от берега.

Позже ситуацию подтвердило и Национальное метеорологическое агентство Китая. На самих опубликованных фото можно заметить осьминога, морскую звезду и даже креветку.

Фото: дождь с жителями моря (twitter.com/manukatsunakan)

Также журналисты уточнили, что подобные инциденты ранее уже были в нескольких странах.

"Подобные примеры происходили в Мексике, когда в городе шел дождь из рыбы, а также ливень с морских животных в городе Керала, Индия", - подчеркивается в тексте сообщения.

Кстати, синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня сообщила, что лето в Украине начнется с похолодания. Снижение температуры следует ожидать в северных областях. 1–2 июня в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью прогнозируют +4… +9°С. Днем +16… +21°С.

"На остальной территории в первые дни лета будет теплее. Ночью +10... +15°С. Днем +23... +28°С. 3 июня опять потеплеет. Колебания будут происходить постоянно", — говорит синоптик.

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