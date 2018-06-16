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"Падали просто з неба": у Китаї пішов дощ з морських тварин (фото)

STYLERLIFE        16.06.2018 - 11:41
Ілюстративне фото (twitter.com)
Ілюстративне фото (twitter.com)

Причиною інциденту називають торнадо

Мешканці Китаю опублікували в мережі фото незвичайних наслідків дощу, який разом з водою приніс їм мешканців морських глибин. Про це повідомляє The Daily Mail.

"Знімки були зроблені в прибережном місті Циндао, в провінції Шаньдун на сході Китаю. Хоча знімки і виглядають феноменальними, але тварини могли бути підняті вітром з моря, викликаним торнадо. Це стало причиною того, що вони падали просто з неба", - йдеться в повідомленні.

За інформацією журналістів, нічого незвичайного в цьому інциденті немає – морських тварин просто торнадо підняло в повітря разом з водою. Після цього їх перенесло на сотні ярдів і миль від берега.

Пізніше ситуацію підтвердило і Національне метеорологічне агентство Китаю. На самих опублікованих фото можна помітити восьминога, морську зірку і навіть креветку.

 

Фото: дощ з жителями моря (twitter.com/manukatsunakan)

Також журналісти уточнили, що подібні інциденти раніше вже були в кількох країнах.

"Подібні приклади відбувалися в Мексиці, коли в місті йшов дощ з риби, а також злива з морських тварин в місті Керала, Індія", - підкреслюється в тексті повідомлення.

До речі, синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що літо в Україні почнеться з похолодання. Зниження температури слід очікувати в північних областях. 1-2 червня в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі прогнозують +4... +9°С. Вдень +16... +21°С.

"На решті території в перші дні літа буде тепліше. Вночі +10... +15°С. Вдень +23... +28°С. 3 червня знову потеплішає. Коливання будуть відбуватися постійно", — каже синоптик.

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Теги: Китай, Дождь, море
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