"Колебания будут происходить постоянно": синоптики рассказали о погоде в июне и июле

Также рассказывается, как погода повлияет на урожай

Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в июне и июле. Об этом передает gazeta.ua.

Синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня сообщила, что лето в Украине начнется с похолодания. Снижение температуры следует ожидают в северных областях. 1–2 июня в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью прогнозируют +4… +9°С. Днем +16… +21°С.

"На остальной территории в первые дни лета будет теплее. Ночью +10... +15°С. Днем +23... +28°С. 3 июня опять потеплеет. Колебания будут происходить постоянно", — говорит синоптик

Сообщается, что дожди и ливни с грозами пройдут в Карпатах, на Закарпатье и Прикарпатье.

Фото: Карпаты (Немеш Янош / УНИАН)

В других регионах осадки ожидаются местами, кратковременные.

С 5 июня во всех регионах начнется жара. Теплее всего будет в западных и южных областях.

Народные синоптики прогнозируют, что весь июнь будет теплым.

"Температурные качели продлятся в июне и июле. Начало лета действительно будет прохладным. Температура повысится максимум до +24°С. Местами пройдут дожди. Во второй половине месяца температура будет постепенно расти. 15–17 июня и в 20-х числах ожидаются дожди," - говорит народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, июль также будет влажным и теплым. Возможны бури с градом.

Селекционер Николай Завальный, отметил что похолодание в начале июня может спасти от выгорания урожай зерновых, овощи и фруктовые сады.

"Весны почти не почувствовали. После зимы началось лето. Большинство дней были безоблачными. Такая погода ударит по урожаю. Уже сохнут посевы с кукурузой, свеклой. Пшеница в мае выбросила колос. Собирать урожай в июне — это ненормально. Колос не налился, зерна будет меньше", - говорит он

Фото: pixabay

Николай считает, что засуха угрожает и фруктовым деревьям.

Фото: pixabay

"Дерево вбирает влагу не только корнями, но и корой, ветками и листьями. Без дождей плоды будут осыпаться. Лето прогнозировали дождливое. Но в начале апреля все изменилось. Произошли взрывы на солнце, которые никто не предвидел. Таких не было 12 лет. Это вызвало жару. Обильные дожди должны пройти в конце июня — в начале июля", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что синоптик рассказала, какая погода ждет украинцев в июне.

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