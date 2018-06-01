"Коливання будуть відбуватися постійно": синоптики розповіли про погоду в червні і липні

Також розповідається, як погода вплине на врожай

Синоптики розповіли, яка погода чекає на українців в червні і липні. Про це передає gazeta.ua.

Синоптик Укргідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що літо в Україні почнеться з похолодання. Зниження температури слід очікують в північних областях. 1-2 червня в Сумській, Чернігівській, Полтавській, Харківській, Луганській областях вночі прогнозують +4... +9°С. Вдень +16... +21°С.

"На решті території в перші дні літа буде тепліше. Вночі +10... +15°С. Вдень +23... +28°С. 3 червня знову потеплішає. Коливання будуть відбуватися постійно", — каже синоптик

Повідомляється, що дощі та зливи з грозами пройдуть в Карпатах, на Закарпатті та Прикарпатті.

Фото: Карпати (Янош Немеш / УНІАН)

В інших регіонах опади очікуються місцями короткочасні.

З 5 червня у всіх регіонах почнеться спека. Найтепліше буде у західних і південних областях.

Народні синоптики прогнозують, що весь червень буде теплим.

"Температурні гойдалки триватимуть в червні і липні. Початок літа дійсно буде прохолодним. Температура підвищиться максимум до +24°С. Місцями пройдуть дощі. У другій половині місяця температура буде поступово зростати. 15-17 червня і в 20-х числах очікуються дощі", - говорить народний синоптик Леонід Горбань.

За його словами, липень також буде вологим і теплим. Можливі бурі з градом.

Селекціонер Микола Завальний, зазначив, що похолодання на початку червня може врятувати від вигорання урожай зернових, овочі та фруктові сади.

"Весни майже не відчули. Після зими почалося літо. Більшість днів були безхмарними. Така погода вдарить по врожаю. Вже сохнуть посіви з кукурудзою, буряком. Пшениця в травні викинула колос. Збирати врожай у червні — це ненормально. Колос не налився, зерна буде менше", - говорить він

Фото: pixabay

Микола вважає, що посуха загрожує і фруктовим деревам.

Фото: pixabay

"Дерево вбирає вологу не тільки корінням, але і корою, гілками і листям. Без дощів плоди будуть обсипатися. Літо очікували дощове. Але на початку квітня все змінилося. Сталися вибухи на сонці, які ніхто не передбачав. Таких не було 12 років. Це викликало спеку. Рясні дощі повинні пройти в кінці червня — на початку липня", - розповів він.

Раніше повідомлялося, що синоптик розповіла, яка погода чекає на українців в червні.

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