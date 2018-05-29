Падение с аттракциона в Киеве: появились детали происшествия (фото)

Стало известно о состоянии пострадавшего

В Киеве произошло ЧП на популярном аттракционе - троллее, ведущем от арки Дружбы народов к Труханову острову вдоль Пешеходного моста. Детали происшествия рассказал очевидец Олесь Челюскин на своей странице в соцсети Facebook.

"25 мая 2018 года на "канатной дороге" через Днепр сорвался человек. Инцидент произошел около 20:30, на Трухановом острове возле Пешеходного моста, где находится 18-метровая финишная вышка аттракциона", - рассказал он.

Фото: Конструкция (facebook.com/oles.cheliuskin)

"Мы с компанией как раз находились неподалеку и увидели, как приехала машина скорой помощи. До прибытия скорой человек лежал под тросами в непосредственной близости от вышки аттракциона. После отъезда скорых на песке осталась кровь, которую предположительно работники Троллея прикидали песком", - отметил очевидец.

Фото: Место падения (facebook.com/oles.cheliuskin)

"Как выяснилось позже, упал не посетитель Троллея, а инструктор, работающий на аттракционе. Никто из посетителей не пострадал", – подчеркнул автор публикации.

"Мы решили дождаться полиции, чтобы уточнить детали произошедшего инцидента. Когда, спустя час, оперативная группа так и не приехала, мы сами вызвали полицейский патруль. Еще спустя полтора часа, около 23:00 отзвонились якобы с полиции и сказали, что пострадавший претензий не имеет, поэтому оперативная группа не приедет", - отметил он.

"Со слов охранника, инструктор "канатной дороги" упал с вышки, он жив, но у него перелом ребер и носа. После инцидента работа аттракциона не была прекращена", - сообщил Челюскин.

Скриншот поста (facebook.com/oles.cheliuskin)

Ранее в сети рассказали о падении с популярного аттракциона.

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