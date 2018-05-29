Падіння з атракціону в Києві: з'явилися деталі події (фото)

Стало відомо про стан потерпілого

У Києві сталася НП на популярному атракціоні - тролей, що веде від арки Дружби народів до Труханова острова вздовж Пішохідного мосту. Деталі події розповів очевидець Олесь Челюскін на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"25 травня 2018 року на "канатній дорозі" через Дніпро зірвався чоловік. Інцидент стався близько 20:30, на Трухановому острові біля Пішохідного мосту, де знаходиться 18-метрова фінішна вишка атракціону", - розповів він.

Фото: Конструкція (facebook.com/oles.cheliuskin)

"Ми з компанією якраз знаходилися неподалік і побачили, як приїхала машина швидкої допомоги. До прибуття швидкої чоловік лежав під тросами в безпосередній близькості від вишки атракціону. Після від'їзду швидких на піску залишилася кров, яку імовірно працівники Троллею прикидали піском", - зазначив очевидець.

Фото: Місце падіння (facebook.com/oles.cheliuskin)

"Як з'ясувалося пізніше, впав не відвідувач Троллею, а інструктор, який працює на атракціоні. Ніхто з відвідувачів не постраждав", – підкреслив автор публікації.

"Ми вирішили дочекатися поліції, щоб уточнити деталі інциденту. Коли, через годину, оперативна група так і не приїхала, ми самі викликали поліцейський патруль. Ще через півтори години, близько 23:00 віддзвонили нібито з поліції і сказали, що потерпілий претензій не має, тому оперативна група не приїде", - зазначив він.

"Зі слів охоронця, інструктор "канатної дороги" впав з вишки, він живий, але у нього перелом ребер і носа. Після інциденту робота атракціону не була припинена", - повідомив Челюскін.

Скріншот поста (facebook.com/oles.cheliuskin)

Раніше у мережі розповіли про падіння з популярного атракціону.

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