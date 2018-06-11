"Пахнет ногами": американку впечатлил украинский поезд (видео)

Она проехалась в плацкартном вагоне

Волонтера "Корпуса мира" Кети Джонс впечатлили условия в украинском поезде, который ехал из Киева в Черновцы. Своими эмоциями она поделилась в блоге, который опубликовало издание "Радио Свобода" в Facebook.

"Это вагон третьего класса (плацкарт). Тут как в купе, но без стен и очень жарко. И как будто пахнет ногами. Но все не так плохо", - рассказала американка.

Женщина ехала на верхней полке.

"Как только вы сюда попадаете, вам желательно застелить свою постель, потому что это сделать будет сложнее, когда все придут и сядут на нижней полке", - советует Кети Джонс.

Видео: Американка проехалась в украиснком поезде (facebook.com/RadioSvoboda.Org)

Она также показала туалет, в котором "мешает запах". Сам вагон волонтер описала, как лабиринт из рук и ног.

"Это сложно описать, но спать в одном вагоне с приблизительно 60 людьми – это, бесспорно, опыт. Поездка не была бы такая плохая, если бы они просто включили кондиционер. В этих вагонах очень жарко. В целом третий класс не такой уж и плохой", - подытожила она.

Ранее сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци".

"Поезд "Львов - Херсон", 12 вагон. Такого вежливого проводника я еще в жизни не видел: каждому помогает выйти, принимает. Кстати, желает всего наилучшего. У меня культурный шок. Уважаемые львовяне, кто узнает этого дядю, скажите ему, что он лучший", - написал он.

История подорожания проезда в общественном транспорте