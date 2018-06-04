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"Такого я еще не видел": сеть удивил сервис в поезде "Укрзализныци" (фото)

STYLERLIFE        04.06.2018 - 08:31
Фото: РБК-Украина
Фото: РБК-Украина

Особое внимание обратили на проводника

Украинцев удивил проводник поезда "Львов - Херсон", который отличился особой внимательностью к пассажирам. О нем рассказал пользователь Юрий Катыхин на своей странице в Facebook.

Фото: Проводник поезда (facebook.com/Юрій Катихін)

"Поезд "Львов - Херсон", 12 вагон. Такого вежливого проводника я еще в жизни не видел: каждому помогает выйти, принимает. Кстати, желает всего наилучшего. У меня культурный шок. Уважаемые львовяне, кто узнает этого дядю, скажите ему, что он лучший", - написал он.

Скриншот поста (facebook.com/Юрій Катихін)

Пользователи сети выразили свое восхищение проводником.

"Дай бог ему здоровья. Чем больше будет таких мужчин, тем лучше будет смысл жизни", - пишу тони.

"Человек с большой буквы", - добавили в комментариях.

"Так и должно быть! Мы же европейская страна", - отметили пользователи.

"Приятно слышать, что есть еще такие проводники", - пишут в сети.

"Дожились, что людей, которые хорошо выполняют свою работу, вежливые, скоро внесут в "Красную книгу", - добавили в комментариях.

Ранее в сети возмутились запахом в люкс вагонах "Укрзализныци".

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Теги: поезд, Укрзализныця, проводник
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